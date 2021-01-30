Число жертв ДТП с автобусом под Самарой выросло до 11 человек Мужчина поджег свою жену в подмосковной Балашихе 30 января 2021, 07:27 Текст: Наталья Ануфриева

Мужчина облил свою жену бензином и поджег в ходе конфликта в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. В МВД сообщили, что «в ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее», передает ТАСС. Женщину госпитализировали, ее муж также получил ожоги. В данный момент решается вопрос о его госпитализации. До этого источник в экстренных службах сообщил, что мужчина и женщина пострадали при взрыве канистры с бензином в квартире в Балашихе. В результате было нарушено остекление балкона. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что произошел взрыв бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа без возгорания и разрушений. Ранее в Тамбовской области преступник поджег квартиру с женой и тремя детьми.

Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США 29 января 2021, 16:45

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Текст: Евгений Романов

Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса, сообщают немецкие СМИ. Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Как выяснили немецкие журналисты, фильм, который неделю назад появился на сайте YouTube, «был снят продюсерской компанией в Лос-Анджелесе». Как пишет издание, Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии, работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде. Как говорит сам Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. В условиях строгой секретности началась работа над фильмом Навального. Во время процесса Навальный вел себя вежливо. «Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», – рассказал Вейланд, добавив, что работа с блогером велась профессионально. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование» Навального. Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в «расследовании». Они отметили, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: сделан только фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки. Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике 29 января 2021, 12:37

Фото: Mash Video/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Журналистам издания Mash удалось попасть внутрь «дворца» в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального. Из репортажа следует, что здание находится на нулевом этапе строительства. «Дворец Путина, детский лагерь круглогодичного пребывания – как его только не называли. Роскошный дом из расследования Алексея Навального обсуждали все. И нам, конечно, тоже захотелось увидеть это все своими глазами», – объяснили журналисты проекта Mash. Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов. Он отвел для съемки не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы. Объект планируют сдать через пять-шесть лет, при этом кто является заказчиком – строители не знают. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства», – говорится в репортаже. Журналистам удалось увидеть 16 одинаковых помещений и «бетонную комнату за бетонной комнатой». Кроме того, где в расследовании Навального располагалась кальянная, находится «бытовка» строителей. Так называемая комната грязи оказалась помещением, которое находится на начальном этапе строительства, а «аквадискотеку» строители называют фонтаном, который также не работает. Вместе с тем на кадрах видны доски, провода, бетонные блоки и надписи: «розетки не работают». «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Прилепин назвал последствия принятия ДНР и ЛНР в состав России 29 января 2021, 11:03

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. «За 2020 год население России сократилось на 500 тыс. человек. Если Россия примет в состав России ДНР и ЛНР, мы компенсируем все потери прошлого года, текущего – и, короче, получим прирост. Четыре млн новых россиян», – написал Прилепин в Telegram. После этого, по его словам, население вырастет еще на 4 млн человек, а затем еще на четыре. Что именно имел в виду писатель, неизвестно. Он также добавил, что если ДНР и ЛНР войдут в состав России, то военные действия на юго-востоке Украины прекратятся через шесть минут после появления российской армии на линии соприкосновения. «Через семь минут станет понятно, что все их добробаты, все их киборги, все сорок миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость, весь суверенитет стоят реально: круглый, красивый, чуть-чуть овальный – ноль. Так себе открытие, конечно», – отметил Прилепин. По его мнению, в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, «будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы в ближайшее и следующее 31-е число, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы». Прилепин добавил, что в случае вхождения этих территорий в Россию, на Украине произойдет государственный переворот, а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому стоит присмотреть дачу в Ростове-на-Дону. «Если Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, в Киеве проведут факельное шествие под лозунгом: «Трамп, вернись!». Байдена поместят на «Миротворец». «Миротворец» переименуют в «Дневник Неутомимого Имбецила», – отметил он. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова провести повторный референдум о самоопределении, поскольку жители региона только укрепили веру в свободу, гуманизм и права человека. Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением 29 января 2021, 21:01

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Пушков объяснил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ 29 января 2021, 09:49

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Евгения Шестак

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в Ассамблее. По его словам, такое поведение представителей Украины уже стало привычным, они делают это от злости и бессилия. «Время идет – ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», – отметил сенатор в Telegram. Накануне депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердили в полном объеме полномочия российской делегации на зимней сессии. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали Ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента России и органы власти. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ей не будут предоставлены права в полном объеме. Напомним, глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева накануне выступила с инициативой оспаривания полномочий делегации России. Запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций. Вопрос был передан для рассмотрения в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы. Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ в полном объеме. В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 29 января 2021, 11:46

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке. «На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский. «Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник. Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он. Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве 29 января 2021, 18:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров. В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» 29 января 2021, 16:52

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса мобильного базирования «Ярс-С», оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования. «Ярс-С» имеет калибр 1,86 метра, длина ракеты составляет 17,8 метра, дальность полета – до 10 тыс. километров. Масса полезной нагрузки комплекса – 1250 килограммов, передает РИА «Новости». Ранее в рамках Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что она будет полностью перевооружена «Ярс-С» до конца 2021 года. В декабре 2020 года командующий Ракетных войск специального назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан 29 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник. «Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено. В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. Эксперт: Фильм Навального про «дворец» рассмешит любого делавшего ремонт человека 29 января 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков,

Артур Приймак

«В так называемом дворце Путина даже пол не выровнен. То, что показал Навальный, – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон. «Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. «Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт. Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – пояснил Данилин. «Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный, – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин. Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог. Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?» – добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России 29 января 2021, 13:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой». «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной». Ефремов рассказал подробности жизни в колонии 29 января 2021, 09:30

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками, творческих планах, новой работе и допущенных ошибках в сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. В интервью газете «Коммерсант» он сообщил, что живет в приемлемых условиях. Ефремов пошутил, что работает «Зевсом, укрощает молнии». Он трудится на швейном производстве и много читает. По его словам, соседи по камере – «достойные и правильные мужики», которым довелось оступиться. Журналисты также спросили актера о том, сожалеет ли он о сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. «Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось», – добавил Ефремов. Ефремов сообщил, что у него есть возможность заниматься творчеством, но он ее не реализует. Пока досуг он занимает чтением. Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжать свою актерскую деятельность после выхода на свободу. «Как получится, пока мое дело – вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику», – пошутил Ефремов. Ранее Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы 29 января 2021, 09:35 Текст: Наталья Ануфриева

Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Эллеманн-Йенсен отметил в статье для издания Berlingske обновленные и хорошо обученные сухопутные силы России, показавшие свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Экс-министр также указал, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу. Однако, на его взгляд, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены. Ранее бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У (президента России Владимира) Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу». В России поспорили с этим мнением. Британский политолог выпустил разрушающую западные стереотипы книгу о России 29 января 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос написал книгу «Вставай Россия», которая призвана помочь американским и британским читателям преодолеть стереотипы и выйти за рамки господствующей сегодня на Западе интерпретации современной истории. «Моя книга расскажет как американцам, так и британцам о том, как 88 процентов общих военных потерь нацистской Германии во Второй мировой войне были понесены в борьбе с Красной Армией, следовательно, исход войны был решен на восточном фронте, они узнают, что Советский Союз не был «тюрьмой народов», как изображается на Западе, и что большевистское государство добилось многих успехов для обычного советского человека. Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза, они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире», – цитирует автора ТАСС. Пападопулос рассказал, что в книге рассматриваются факторы, которые поспособствовали распаду СССР, а также их влияние на события, происходящие в современной России и за рубежом. Также на страницах своей книг политолог проводит анализ отношений РФ с 25 странами, начиная с постсоветского пространства, которые он «считает необходимыми для вновь обретенной власти Москвы на международной арене». Для каждой страны обязательно описывается исторический фон. Среди стран, которые рассмотрел Пападопулос, есть Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Иран, Китай, Кубу, Северную Корю, Сербию, Сирию, Украину. Основной причиной, по которой политолог решил написать книгу о России, он назвал «цензуру в Великобритании, которая выражена еще более, чем в США», а также то, что его труд «полностью расходится с официальной британской интерпретацией событий в России». Напомним, бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений. Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия 29 января 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».