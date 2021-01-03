Названы самые популярные в 2020 году посты в Instagram

Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, набравших наибольшее число отметок «лайк».

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 млн отметок «нравится», передает РИА «Новости» со ссылкой на Billboard.

Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 млн лайков.

В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба «Барселона», как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 млн лайков.

В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Ее милая фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 млн лайков.

Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Его пост, в котором он почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 млн пользователей.

Шестое место получила певица Арина Гранде. Ее серия снимков, на которых она объявила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом в конце декабря, понравилась 15,3 млн подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 млн).

Также в топ вошли публикации Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.