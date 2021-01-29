Общественная палата поставила вопрос об удалении TikTok из Appstore и Google Play

Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей получает сообщения от представителей родительских и просемейных организаций, касающиеся проблемы соблюдения платформы TikTok законодательства России о нераспространения среди детей контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях, заявил председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

«В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей», – цитирует обращение Российское агентство правовой и судебной информации.

Также на сайте сообщается, что Совет отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка обратился к Роскомнадзору с просьбой заблокировать TikTok на территории России из-за размещения на платформе призывов к участию подростков в несогласованных акциях.

Ранее с требованиям принять необходимые меры для прекращения распространения противозаконных материалов к руководству соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» обратились Лига безопасного интернета и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Во время мониторинга распространения противоправной информации Лига безопасного интернета нашла в соцсетях более 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, сообщается на официальном сайте организации.

В то же время резкий рост в интернете пропаганды экстремистских действий отметили и в РОЦИТ, сообщается на сайте центра. Отмечается, что в социальных сетях происходит целенаправленное таргетирование указанных материалов на несовершеннолетнюю аудиторию.

Со своей стороны Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров на своем сайте напомнила руководству соцсетей, что с 1 февраля 2021 года, согласно новому закону, соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.