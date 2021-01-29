Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в незаконных акциях

Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях.

«Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В генпрокуратуре также предупредили об уголовной ответственности по статье «Массовые беспорядки» в случае провокаций и попыток насильственных действий в ходе акций.

«Вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ», – добавили там.

Кроме того, правоохранительные органы при наличии оснований могут привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.