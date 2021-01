Зеленский сравнил героев Крут и военных в Донбассе Зеленскому предложили больше не возлагать цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве Британский политолог выпустил разрушающую западные стереотипы книгу о России 29 января 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос написал книгу «Вставай Россия», которая призвана помочь американским и британским читателям преодолеть стереотипы и выйти за рамки господствующей сегодня на Западе интерпретации современной истории. «Моя книга расскажет как американцам, так и британцам о том, как 88 процентов общих военных потерь нацистской Германии во Второй мировой войне были понесены в борьбе с Красной Армией, следовательно, исход войны был решен на восточном фронте, они узнают, что Советский Союз не был «тюрьмой народов», как изображается на Западе, и что большевистское государство добилось многих успехов для обычного советского человека. Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза, они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире», – цитирует автора ТАСС. Пападопулос рассказал, что в книге рассматриваются факторы, которые поспособствовали распаду СССР, а также их влияние на события, происходящие в современной России и за рубежом. Также на страницах своей книг политолог проводит анализ отношений РФ с 25 странами, начиная с постсоветского пространства, которые он «считает необходимыми для вновь обретенной власти Москвы на международной арене». Для каждой страны обязательно описывается исторический фон. Среди стран, которые рассмотрел Пападопулос, есть Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Иран, Китай, Кубу, Северную Корю, Сербию, Сирию, Украину. Основной причиной, по которой политолог решил написать книгу о России, он назвал «цензуру в Великобритании, которая выражена еще более, чем в США», а также то, что его труд «полностью расходится с официальной британской интерпретацией событий в России». Напомним, бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений.

Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста. Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике 29 января 2021, 12:37

Журналистам издания Mash удалось попасть внутрь «дворца» в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального. Из репортажа следует, что здание находится на нулевом этапе строительства. «Дворец Путина, детский лагерь круглогодичного пребывания – как его только не называли. Роскошный дом из расследования Алексея Навального обсуждали все. И нам, конечно, тоже захотелось увидеть это все своими глазами», – объяснили журналисты проекта Mash. Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов. Он отвел для съемки не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы. Объект планируют сдать через пять-шесть лет, при этом кто является заказчиком – строители не знают. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства», – говорится в репортаже. Журналистам удалось увидеть 16 одинаковых помещений и «бетонную комнату за бетонной комнатой». Кроме того, где в расследовании Навального располагалась кальянная, находится «бытовка» строителей. Так называемая комната грязи оказалась помещением, которое находится на начальном этапе строительства, а «аквадискотеку» строители называют фонтаном, который также не работает. Вместе с тем на кадрах видны доски, провода, бетонные блоки и надписи: «розетки не работают». «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Прилепин назвал последствия принятия ДНР и ЛНР в состав России 29 января 2021, 11:03

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. «За 2020 год население России сократилось на 500 тыс. человек. Если Россия примет в состав России ДНР и ЛНР, мы компенсируем все потери прошлого года, текущего – и, короче, получим прирост. Четыре млн новых россиян», – написал Прилепин в Telegram. После этого, по его словам, население вырастет еще на 4 млн человек, а затем еще на четыре. Что именно имел в виду писатель, неизвестно. Он также добавил, что если ДНР и ЛНР войдут в состав России, то военные действия на юго-востоке Украины прекратятся через шесть минут после появления российской армии на линии соприкосновения. «Через семь минут станет понятно, что все их добробаты, все их киборги, все сорок миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость, весь суверенитет стоят реально: круглый, красивый, чуть-чуть овальный – ноль. Так себе открытие, конечно», – отметил Прилепин. По его мнению, в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, «будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы в ближайшее и следующее 31-е число, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы». Прилепин добавил, что в случае вхождения этих территорий в Россию, на Украине произойдет государственный переворот, а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому стоит присмотреть дачу в Ростове-на-Дону. «Если Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, в Киеве проведут факельное шествие под лозунгом: «Трамп, вернись!». Байдена поместят на «Миротворец». «Миротворец» переименуют в «Дневник Неутомимого Имбецила», – отметил он. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова провести повторный референдум о самоопределении, поскольку жители региона только укрепили веру в свободу, гуманизм и права человека. Симоньян призвала «забрать Донбасс домой» 28 января 2021, 18:59

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян на форуме. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян. Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР. Руководитель канала посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. В начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 29 января 2021, 11:46

«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке. «На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский. «Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник. Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он. Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.

Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер на 88-м году жизни, сообщила его жена актриса Ирина Купченко. «Василий Семенович скончался», – сказала она, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили и в театре имени Вахтангова, где работал артист. «С глубочайшим прискорбием сообщаем. На 88-м году жизни скончался Василий Семенович Лановой. О месте и времени прощания обязательно сообщим позже», – говорится в сообщении тетра в Instagram. Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. Лановой вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы. 28 января стало известно, что Василий Лановой переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители переехали в столицу в 1931 году из деревни Стримба Одесской области, спасаясь от голода. В 1941 году война застала семилетнего Ланового и его четырехлетнюю сестру на Украине, где они летом гостили у бабушки и дедушки. В Москву дети вернулись только после освобождения Украины. Артистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дом культуры завода имени Лихачева, где он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». В 17 лет Лановой получил свою первую премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельности за главную роль в постановке «Аттестат зрелости». После школы, которую Лановой окончил с золотой медалью, он поступил на факультет журналистики МГУ, но, проучившись полгода, решил уйти в Щукинское училище, куда его приняли с первого раза. После окончания училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях. Всесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова «Павел Корчагин» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», где он сыграл главную роль. После роли Корчагина карьера Ланового развивалась стремительно. Он сыграл главные роли в фильмах «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967). В киноэпопее «Война и мир» (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря главной роли в фильме «Офицеры» (1971) к Василию Лановому пришла слава «самого главного офицера» страны. Картина собрала более 53 млн зрителей и заняла в прокате первое место в 1971 году. По опросу журнала «Советский экран» Лановой был назван лучшим актером 1971 года. Также Лановой запомнился зрителям такими ролями, как Карл Вольф в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973) и Леонид Шервинский в «Днях Турбиных» (1976). Он снимался в детективах «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983) и др. Среди ярких киноработ актера в 1990-е годы – Иван Берестов в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки» (1995), а также роль Александра I в фильме Игоря Таланкина «Незримый путешественник» (1998). В 2000-х годах актер исполнил роли в сериалах «Брежнев» (2005), «Офицеры» (2006), «Одна любовь души моей» (2007), «Дом на Озерной» (2009),»Старики» (2010), «Линия Марты» (2014). С 1985 года актер преподавал на кафедре сценической речи в Высшем театральном училище (Театральном институте) имени Бориса Щукина, с 1995 года был заведующим кафедрой сценической речи, профессором. Творчество артиста было отмечено различными наградами. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он является лауреатом Премии имени Московского комсомола (1972), Ленинской премии (1980), а также премий КГБ СССР (1983) и МВД СССР (1984). Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2004) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2013), украинским орденом «За заслуги» III (2004) и II (2014) степени. Среди других его общественных наград – международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность», ордена Петра Великого II степени, Святого Станислава, а также Национальная премия имени Петра Великого. Лановой удостоен Пушкинской медали (200 лет), Золотой Тютчевской медали (200 лет), награжден медалями РАН – медалью имени В.И. Вернадского и медалью имени С.И. Вавилова. В 2012 году он стал лауреатом Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в номинации «За служение театральному Отечеству». В 2016 году актер удостоился премии «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру, а также премии Дружбы народов «Белые журавли России» с вручением одноименного ордена. Пушков объяснил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ 29 января 2021, 09:49

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в Ассамблее. По его словам, такое поведение представителей Украины уже стало привычным, они делают это от злости и бессилия. «Время идет – ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», – отметил сенатор в Telegram. Накануне депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердили в полном объеме полномочия российской делегации на зимней сессии. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали Ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента России и органы власти. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ей не будут предоставлены права в полном объеме. Напомним, глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева накануне выступила с инициативой оспаривания полномочий делегации России. Запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций. Вопрос был передан для рассмотрения в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы. Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ в полном объеме. В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан 29 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник. «Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено. В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом 28 января 2021, 18:30

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. «Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло. Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет. «Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист. Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить. В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России 29 января 2021, 13:37

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой». «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной». Ефремов рассказал подробности жизни в колонии 29 января 2021, 09:30

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками, творческих планах, новой работе и допущенных ошибках в сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. В интервью газете «Коммерсант» он сообщил, что живет в приемлемых условиях. Ефремов пошутил, что работает «Зевсом, укрощает молнии». Он трудится на швейном производстве и много читает. По его словам, соседи по камере – «достойные и правильные мужики», которым довелось оступиться. Журналисты также спросили актера о том, сожалеет ли он о сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. «Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось», – добавил Ефремов. Ефремов сообщил, что у него есть возможность заниматься творчеством, но он ее не реализует. Пока досуг он занимает чтением. Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжать свою актерскую деятельность после выхода на свободу. «Как получится, пока мое дело – вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику», – пошутил Ефремов. Ранее Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Установлены еще пять человек, совершившие противоправные действия на акции в Москве 28 января 2021, 23:35 Текст: Алина Назарова

Правоохранители установили личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. «В настоящее время установлены личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованном мероприятии в центре Москвы. Принимаются меры к их розыску и задержанию», – сказал источник ТАСС. Он указал, что все они будут привлечены к уголовной ответственности. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США 29 января 2021, 16:45

Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса, сообщают немецкие СМИ. Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Как выяснили немецкие журналисты, фильм, который неделю назад появился на сайте YouTube, «был снят продюсерской компанией в Лос-Анджелесе». Как пишет издание, Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии, работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде. Как говорит сам Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. В условиях строгой секретности началась работа над фильмом Навального. Во время процесса Навальный вел себя вежливо. «Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», – рассказал Вейланд, добавив, что работа с блогером велась профессионально. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование» Навального. Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в «расследовании». Они отметили, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: сделан только фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки. Украина ввела новые санкции против России 29 января 2021, 01:50

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 №564-27т» (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте на сайте президента Украины. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено, передает РИА «Новости». «Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», – говорится в тексте. В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия 29 января 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».