Захарова рассказала о проблемах в общении МИД с американскими соцсетями Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия 29 января 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».

Жена Навального и Волков атаковали Слепакова 28 января 2021, 21:45

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста. Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Фото: Oliver Contreras/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей 26 января 2021, 20:09 Текст: Елизавета Булкина

В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей. В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.



В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д. Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января 26 января 2021, 12:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января. В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета. Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет. Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы. Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах. Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике. Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл. В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов. Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка». Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу. Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении. Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом 28 января 2021, 18:30

Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Текст: Татьяна Косолапова

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. «Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло. Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет. «Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист. Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки 27 января 2021, 13:06

Фото: Соловьёв LIVE/Youtube

Текст: Ольга Никитина

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выразил готовность перевести 300 тыс. рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, пострадавшей в ходе несанкционированной акции в субботу, 23 января. «Я готов из своих личных денег в любой момент перевести на медицинские проблемы, на лечение этой несчастной гражданки, так сильно пострадавшей, госпоже Юдиной. Я готов перевести 300 тыс. рублей. Чтобы помочь Маргарите Юдиной, я лично готов. Так как она себя плохо чувствует, болеет, готов на медицину 300 тыс. рублей дать. Не на оплату ее адвокатов, нет. А вот ей 300 тыс. на восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий», – сообщил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». Запись программы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live». «Пожалуйста, пусть адвокаты со мной свяжутся, мы их верифицируем, чтобы это не были обманщики. И по телефону... Она, правда, говорила, что у нее долги перед двумя банками. Вот 300 тыс. рублей на ее лечение я готов выделить. Не вопрос. Чтобы ее реально обследовали, поняли, разобрались. Выйдут на связь ее юристы, интересно? Или будут «нам не нужны деньги кровавого пропагандиста!»?» – задался вопросом радиоведущий. «При этом я уверен, что с аналогичной инициативой выступят многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз. Ведь не может же быть иначе», – призвал Соловьев. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». В среду стало известно, что женщину повторно госпитализировали. Еще один инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского 26 января 2021, 14:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января. «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 28 января 2021, 20:18

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Текст: Абдулла Шакиров

Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс. «Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН. Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии». Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков 27 января 2021, 20:51

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России. «Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД. Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги». Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД. В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ». «Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении. В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами. «Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января. На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Названо число возбужденных уголовных дел по итогам незаконных акций в России 26 января 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

По итогам несанкционированных акций в России, которые прошли 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, сообщила пресс-служба СК России. «По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений, добавили в ведомстве. В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин, по данным пресс-службы, указал руководителям на «необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным 27 января 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России. «Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства. Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.