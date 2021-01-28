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Жена Навального и Волков атаковали Слепакова
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Сторонники Алексея Навального атаковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста.
В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером.
В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена блогера написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером «Газпрома», а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. «Кремлевский темник в стихах, это все равно кремлевский темник», – написал в комментариях Волков.
Другие пользователи также обвинили юмориста в «прогибе» перед властью.
«И нашим, и вашим за копейку спляшем», – высказалась lyudmilayarkovaya.
«И этот прогнулся. Кушать-то надо на Мальдивах, да Семен?» – отреагировала natalyraduga.
«Вы так успеваете переобуваться быстро?!?!» – ответил пользователь izour.
«Семен, какое у вас классное чистое белое пальто. На гонорар от ВТБ приобрели?» – спросила kukleva5854.
Были и те, кто высказался в поддержку Слепакова. «Стих прямо в точку! Вся суть происходящего», - написал пользователь poledance_angels.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России
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Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.
«Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС.
Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии.
Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля.
«Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей
В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей.
В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.
В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д.
Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.
Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января.
В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета.
Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет.
Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы.
Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах.
Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике.
Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл.
В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов.
Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка».
Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу.
Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении.
Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выразил готовность перевести 300 тыс. рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, пострадавшей в ходе несанкционированной акции в субботу, 23 января.
«Я готов из своих личных денег в любой момент перевести на медицинские проблемы, на лечение этой несчастной гражданки, так сильно пострадавшей, госпоже Юдиной. Я готов перевести 300 тыс. рублей. Чтобы помочь Маргарите Юдиной, я лично готов. Так как она себя плохо чувствует, болеет, готов на медицину 300 тыс. рублей дать. Не на оплату ее адвокатов, нет. А вот ей 300 тыс. на восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий», – сообщил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». Запись программы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».
«Пожалуйста, пусть адвокаты со мной свяжутся, мы их верифицируем, чтобы это не были обманщики. И по телефону... Она, правда, говорила, что у нее долги перед двумя банками. Вот 300 тыс. рублей на ее лечение я готов выделить. Не вопрос. Чтобы ее реально обследовали, поняли, разобрались. Выйдут на связь ее юристы, интересно? Или будут «нам не нужны деньги кровавого пропагандиста!»?» – задался вопросом радиоведущий.
«При этом я уверен, что с аналогичной инициативой выступят многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз. Ведь не может же быть иначе», – призвал Соловьев.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». В среду стало известно, что женщину повторно госпитализировали.
Еще один инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января.
«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Названо число возбужденных уголовных дел по итогам незаконных акций в России
По итогам несанкционированных акций в России, которые прошли 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, сообщила пресс-служба СК России.
«По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений, добавили в ведомстве.
В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин, по данным пресс-службы, указал руководителям на «необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным
Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России.
«Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный
Блогер Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
«Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», – сказал Патрушев.
По его словам, Навальный «неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом».
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей
Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама.
В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров.
Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом
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Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло.
Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину.
«Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло.
Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет.
«Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист.
Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.
Блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции 23 января
Видеоблогер Константин Лакеев признал вину в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января и попросил прощения у сотрудников полиции, свидетельствует видеоролик, опубликованный Следственным комитетом России.
«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал задержанный на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Лакеев рассказал, что закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем «очень раскаивается и сожалеет».
Между тем, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов. «Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны», – приводит ее слова ТАСС.
«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – добавила она.
Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
За насилие в отношении полицейских на незаконной акции в Москве задержаны два уроженца Калмыкии
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В Москве задержали двух участников несанкционированной акции 23 января, их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ГСУ СК по столице.
«По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Оба подозреваемых – уроженцы Калмыкии, их задержали, в скором времени планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее СК попросил суд арестовать другого обвиняемого в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
После несанкционированной акции 23 января в Москве в медицинские учреждения обратились шестеро правоохранителей, всего пострадали не менее 13 силовиков.
Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Эксперт: Осужденный Навальный пользовался привилегиями несудимых граждан
Нужно абстрагироваться от личности Навального и вспомнить, что он – обычный гражданин и к нему применимы те же законы, что и ко всем остальным россиянам, нарушающим предписания суда. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин.
«ФСИН все сделал согласно закону. В 2014 году суд предъявил Навальному обвинения и вынес приговор. Но к нему тогда применили статью 73 УК «Условное осуждение», согласно которой на блогера были возложены определенные обязанности, которые он должен был выполнять в соответствии со своим физическим состоянием, возрастом, профессией и так далее. В частности, он обязан был регулярно посещать ФСИН и отмечаться. Так как осужденный нарушал этот распорядок, ФСИН подробно объяснил, каковы претензии к нему еще перед его прилетом. Точно такие же претензии предъявляются и всем лицам, нарушающим предписания суда», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.
Собеседник напомнил, что Навальному был установлен пятилетний испытательный срок, позже продленный еще на год. «Кстати, не будем забывать, что мы имеем дело с дважды условно судимым человеком. Многие из россиян, кто за такие же преступления отбывает реальный срок, недоумевали, почему они сидят, а Навальный пользуется всеми правами и привилегиями несудимых граждан. Они сидят в местах лишения свободы, а у Навального на руках – загранпаспорт, он летает отдыхать за границу, детей туда на учебу возит», – добавил Аничкин.
«Нужно абстрагироваться от личности Навального, от тех излишних эмоций, которые в нас пытаются разжигать в данной ситуации, от нездорового интереса и вспомнить, что он – обычный гражданин нашей страны, и законы страны к нему применимы так же, как и ко всем остальным россиянам», – призывает эксперт.
«Скоро пройдет заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайство ФСИНа о том, чтобы изменить условный срок Навального на реальный. Стоит напомнить, что замена условного срока на реальный, если она произойдет, коснется не только Навального. За один только прошлый год отношении 15 тыс. граждан нашей страны суды приняли такое же решение – заменили условное наказание на реальное», – заключил собеседник.
Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. Однако в течение прошлого года были зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к реальному лишению свободы, отметили в ФСИН.
О своем возвращении в Москву из Германии Навальный объявил 13 января, после чего УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный числился в федеральном розыске.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был взят под стражу в аэропорту Шереметьево. 18 января Химкинский городской суд постановил отправить блогера под арест на 30 суток в СИЗО по ходатайству ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей.
Кремль заявил о беспрецедентном уровне насилия со стороны участников акций 23 января
Столкновения в ходе прошедших в России незаконных субботних акций были спровоцированы исключительно агрессией самих протестующих, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», – сказал представитель Кремля, подчеркнув, что такие протестующие и провоцировали насилие. Он отметил, что ему в связи с этим «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов – нет.
«Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», – приводит его слова ТАСС.
Песков подчеркнул, что реакция руководства правоохранительных органов на случаи необоснованной грубости своих сотрудников в ходе незаконных акций 23 января была моментальной. Он отметил, что случаев агрессии митингующих в отношении сил правопорядка «было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы».
«Действительно, были печальные моменты, где была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка. На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия», – сказал Песков, подчеркнув, что ведутся также «служебные разбирательства».
Песков подчеркнул, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона. «Те, кто вышел на незаконную акцию протеста, участвовал в беспорядках и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. «Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию», – добавил он.
Песков отметил, что способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира, это делается с целью обеспечить общественную безопасность. По его словам, регламентация акций «не означает, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения мнения, но здесь приоритет – это обеспечение безопасности и общественного порядка». Все остальное «больше носит социологический и философский характер», подчеркнул Песков.
Кроме того, Песков сравнил с террористами тех, кто в ходе акций протеста в российских городах прикрывался детьми.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.