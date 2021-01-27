Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы Китай отреагировал на решение России и США продлить ДСНВ ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41 24 января 2021, 14:40 Текст: Елена Мирошниченко

В России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщили в Ростехе. «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», – сообщается на сайте госкорпорации. Отмечается, что самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Ранее стало известно, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. Судостроительный завод в Крыму анонсировал спуск нового патрульного корабля 25 января 2021, 12:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» будет спущен на воду 29 января на судостроительном заводе «Залив» в Крыму, сообщили в Минобороны. «29 января – спуск на воду патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». <...> Данный корабль назван в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр- адмирала Котова Сергея Николаевича», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. Церемония пройдет в Керчи, где и находится завод «Залив». Перед спуском «Сергея Котова» на воду запланирован торжественный митинг и ритуал освящения корабля священником РПЦ. Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль – «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ). Япония захотела разместить морских пехотинцев на Окинаве 25 января 2021, 06:51 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон и Токио в 2015 году достигли секретной договоренности, по которой амфибийные подразделения Сил самообороны Японии могут быть размещены на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава, сообщают СМИ. Соглашение якобы было достигнуто без ведома штатских сотрудников минобороны Японии, что нарушает действующие в стране принципы гражданского контроля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. В итоге план развертывания так и не был претворен в жизнь, однако руководство Сил самообороны Японии от него не отказалось. Обе стороны по-прежнему считают, что Кэмп-Шваб стала бы идеальным местом для размещения японского амфибийного подразделения, созданного по образцу морской пехоты США. Отмечается, что это позволило бы чаще проводить совместные учения и тренировки по десантированию. Для Японии размещение таких сил на Окинаве также имеет стратегическое значение с учетом территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Напомним, мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле 2018 года. В данный момент два полка, которые дислоцированы в Нагасаки на юго-западе страны, включают в себя около 1,3 тыс. бойцов. Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. Планируется, что в течение ближайших лет подразделение будет расширено почти до 2 тыс. человек, также в его распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем готовится воевать Япония. РВИО развеяло мифы о Красной Армии в книге про освобождение Европы от нацизма 25 января 2021, 19:03 Текст: Ксения Панькова

Создание объективного образа русского солдата и Красной Армии и борьба с насаждаемым на Западе «образом русского дикаря» – одна из главных целей книги «Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации», представленной Российским военно-историческим обществом (РВИО). Презентация прошла в понедельник в Москве. Труд был подготовлен к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), передает ТАСС. Как сообщил директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров, книга стала коллективной работой российских историков, над ней трудились специалисты Российского военно-исторического общества, Института российской истории Российской академии наук (РАН), научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории. «Книга стала результатом многократного обсуждения на различных экспертных площадках, составной частью нашей общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется», – пояснил он. Главной темой, по его словам, была выделена освободительная миссия в Европе, не просто история боевых действий, но разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Елена Сенявская подчеркнула, что книга прежде всего создает объективный образ Красной Армии. По ее словам, понятие освободительной миссии в Европе на сегодняшний день часто подменяется разговором о советской оккупации стран Восточной Европы. «Целенаправленно создается негативный образ Красной Армии как банды мародеров, насильников, убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников. (…) Полностью игнорируется исторический контекст, ход событий, причинно-следственные связи, меняются местами палачи и жертвы. В результате в западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу», – уточнила она. Как рассказала Сенявская, тема освободительной миссии в современной международной ситуации приобрела особую остроту сразу на нескольких уровнях. Во-первых, она имеет политическую актуальность, поскольку искажение освободительной роли СССР в Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией направлено на подрыв международного положения современной России, считает историк. Второй причиной она назвала экономическую актуальность, так как за попытками представить Красную Армию в качестве оккупанта, нанесшего странам материальный ущерб, следуют материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. В-третьих, актуальность объясняется внутрироссийскими процессами. «Когда массовый подвиг страны и ее народа пытаются подменить образом варваров, совершающих массовые преступления, удар наносится на ядро самосознания народа. А травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, так как лишает народ самоуважения и выбивает психологическую опору для развития», – заметила научный сотрудник Института российской истории РАН. Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. В свою очередь доктор исторических наук Елена Малышева пояснила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы 27 января 2021, 09:42

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора. Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков. Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах. Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США 27 января 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail. Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне. Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей). Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости». Российские Ту-142 заметили в опознавательной зоне ПВО Аляски 26 января 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. «Около 19.00 по североамериканскому восточному времени (3.00 мск) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении NORAD в Twitter. Там уточнили, что суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось, самолеты оставались в международном воздушном пространстве. В начале января Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой, отметив, что это будет одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году. Учения с новыми приемами противодействия беспилотникам прошли в Челябинской области 25 января 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов, прошли в Челябинской области. Ход маневров проинспектировал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. «Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал учения на полигоне в Челябинской области, в ходе которых был проведен военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам «противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В тексте указано, что в ходе трех эпизодов учений специалисты подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиоразведки и аэрозольного противодействия впервые действовали совместно в составе сводной тактической группы. Беспилотники в воздухе обнаружили расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1». После передачи данных на пункт управления специалисты РЭБ подавили каналы связи и навигации, чтобы предотвратить взлет БПЛА. Роль воздушного противника выполняли беспилотники «Тахион», «Застава» и «Орлан-10». На завершающем этапе учений расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3. «Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами», – цитирует пресс-служба Лапина. В учениях были задействованы более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий». Напомним, 19 января российские военные впервые провели сетецентрические учения. Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину 26 января 2021, 13:01 Текст: Ольга Никитина

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений «Три меча – 2021» и украино-британских учений Warrior Watcher-2021. Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента. Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности объявлена в ВС Белоруссии 25 января 2021, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в ВС Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. «В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что комплексная проверка стартовала в понедельник по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича. По данным ведомства, основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях. Как сообщили в пресс-службе, некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады. Согласно размещенной информации, действия войск пройдут практически на всех полигонах ВС и «отдельных участках местности». «Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – добавили в минобороны. Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов заявил, что власти Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямую военную агрессию в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ. Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США 26 января 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Японии Нобуо Киси опроверг появившуюся информацию о существовании тайного соглашения с США о совместном использовании американской базы «Кэмп-Шваб» на Окинаве. «Мы не думаем размещать подразделения быстрого развертывания на суше и море и совместно использовать Кэмп-Шваб. Решения принимаются на основе широкого рассмотрения (вопросов) министерствами иностранных дел и обороны Японии и Америки. Эти вопросы не решают сухопутные силы самообороны и морская пехота (США). Сухопутные силы самообороны рассматривают разные варианты, и я хотел бы воздержаться от ответов по каждому из них», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. В понедельник агентство Киодо заявило о существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море. В ОАК рассказали о повышении безопасности полетов на МиГ-35 26 января 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» изобрели и запатентовали новое корректирующее устройство, которое повышает безопасность полетов на истребителях МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом. Изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Как пояснили в ОАК, российским специалистам удалось решить проблему колебаний, вызванных при ручном управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования (так называемых PIO-колебаний). Они приводят к нестабильности в системах управления воздушным судном и провоцируют аварийные ситуации. «Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», – сказал управляющий директор «МиГа» Андрей Герасимчук. Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости и исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод. МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. Ранее МиГ-35 решили оснастить перспективным вооружением. Российские Ту-142 выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями 26 января 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, отработав навыки полета над безориентирной местностью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. «26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Тральщик «Валентин Пикуль» провел учения в Средиземном море 26 января 2021, 14:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж тральщика «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в Средиземном море, отработав уничтожение воздушных и надводных целей, а также мин условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ). «Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Валентин Пикуль», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки провел артиллерийские стрельбы в акватории пункта базирования кораблей», – передает ТАСС сообщение флота. Отмечается, что в ходе учений экипаж отработал действия по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерной надводной и воздушной целей, а также плавающих мин условного противника. Уточняется, что моряки также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем.



Напомним, с августа 2018 года, морской тральщик «Валентин Пикуль» выполняет задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море.