В Индии захотели поставлять в Россию «Спутник V» В Турции нацелились на производство миллионов доз «Спутник V» 25 января 2021, 18:36 Текст: Абдулла Шакиров

Турецкая фармацевтическая компания VisCoran Ilac Sanayii A.S. готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии, заявил председатель совета директоров компании Озтюрк Оран агентству Demiroren. «После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз», – передает слова Оран ТАСС. Он сообщил, что VisCoran Ilac Sanayii A.S. начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле 2020 года, а в августе было подписано соглашение. По его словам, все документы на производство препарат уже переданы в министерство здравоохранения Турции. «Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной», – рассказал Оран. На прошлой неделе стало известно, что Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции совершено вооруженное нападение на россиян 25 января 2021, 17:01

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости». Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он. Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле. Также источник уточнил, что у подозреваемого уже есть множество судимостей. Между тем турецкие СМИ сообщили, что нападавший потребовал у россиян деньги, и после отказа атаковал их. По факту участия в незаконных акциях в Москве зараженных коронавирусом завели уголовное дело 25 января 2021, 13:14

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. «Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Юрист рассказал о возможном наказании для больных ковидом на незаконных акциях 25 января 2021, 14:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закон предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. «Законом предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если оно повлекло за собой массовое заболевание людей, то это может караться лишением свободы сроком до двух лет. Если же это стало причиной смерти двух или более лиц, то речь может идти о лишении свободы на срок от пяти до семи лет», – пояснил юрист Илья Ремесло. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. «Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Эксперт убежден, что после несанкционированных акций следует ожидать роста числа зараженных коронавирусом. «Есть же статистика, можно сопоставить число людей с вирусом до митингов и после и выявить причинно-следственную связь. Это не будет произвольно посчитано, все будет обосновано. Будут сопоставляться данные – кто участвовал в акции, кто после заболел», – сказал собеседник. Ремесло подчеркнул, что это «показывает безразличие наших оппозиционеров. Им плевать и на здоровье, и на жизнь граждан. В такой опасный период они даже не призывали людей брать с собой необходимые средства защиты». Напомним, что 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в нескольких города России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста 24 января 2021, 20:24 Текст: Ксения Панькова

В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ. Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости». 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Страх признали одной из причин заражения коронавирусом 25 января 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев. Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он. По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией. Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников. «Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев. Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны. В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса 25 января 2021, 11:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163. Всего в стране выявлено 3 738 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 150 763 человек, из них 19 003 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек. Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса 25 января 2021, 08:51

Фото: rospotrebnadzor.ru

Текст: Евгения Шестак

Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. «ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм. «Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса 25 января 2021, 00:23 Текст: Елизавета Булкина

Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. «Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе. «В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях. Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось. В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 01:58 Текст: Елизавета Булкина

В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины. «Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости». Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года. Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID 24 января 2021, 19:17 Текст: Ксения Панькова

Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan. По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС. Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V» 24 января 2021, 20:54 Текст: Ксения Панькова

Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих. Спасибо медперсоналу за усилия, которые они прилагают в этой пандемии», – написала она в своем Twitter. Ранее «Спутником V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он получил первую дозу российской вакцины от коронавируса. 20 января аргентинский регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет. Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Байден решил запретить въезд в США для побывавших в ЮАР иностранцев 25 января 2021, 03:54 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден с 30 января намерен ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР, в целях сдерживания коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения. Также Байден с 25 января отменит разрешение экс-президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным агентства, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом, передает ТАСС. 21 января Байден ввел карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». Из-за проблем у Pfizеr вырос интерес к российской вакцине «Спутник V» в Италии 25 января 2021, 17:53

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российской вакциной «Спутник V» стали все больше интересоваться в Италии в связи с сокращением поставок препарата американской фармацевтической компании Pfizer. По словам областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении российской вакцины «Спутник», передает РИА «Новости». «Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах», – заявил он. По словам Д'Амато, интерес к российскому препарату продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия, главное, чтобы вакцина прошла все клинические исследования. Такого же мнения придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа. «Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий», – сказал политик. Он выразил надежду, что из этого не будет сделана политическая проблема: «вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer». В свою очередь итальянский вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА. «Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины», – заявил научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Накануне Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек 24 января 2021, 23:24 Текст: Елизавета Булкина

В Амстердаме полиция задержала более 100 человек на демонстрации против ограничительных мер по борьбе с коронавируса, которая проходила в воскресенье, сообщили местные власти. «Несмотря на настоятельные призывы не приходить и на предупреждение об ответных действиях полиции, [на демонстрации в Амстердаме] присутствовало примерно 1500 человек… Задержано более 100 человек», – передает сообщение РИА «Новости». Стражи правопорядка приняли меры из-за больших опасений «по поводу распространения коронавируса и нарушения общественного порядка». В нидерландском городе Эйндховен, где также проходил протест, задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы. Как ранее сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ. 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. В Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.