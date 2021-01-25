ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений из-за сокращения поставок вакцины ЕК ужесточила рекомендации по поездкам внутри Евросоюза 25 января 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Еврокомиссия скорректировала рекомендации к санитарным мерам при поездках в страны Европейского союза и между странами ЕС, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений – мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз», – сообщила фон дер Ляйен в соцсетях, передает ТАСС. По ее словам, новые меры включают обязательный отрицательный тест на коронавирус за три дня до выезда, карантин по прибытии и обязательное заполнение регистрационных форм пассажира. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина 25 января 2021, 10:30

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Ирина Яровая

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». «Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle. Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев. «А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Немецкий политик предупредил Евросоюз о «полном одиночестве» без России 25 января 2021, 02:25 Текст: Елизавета Булкина

Немецкий политик, экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Он призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем. «Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», – передает слова Платцека РИА «Новости». Он считает, что страны Евросоюза не смогут решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России, в частности в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение. «Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», – подчеркнул политик. Платцек подчеркнул, что сейчас следует переосмыслить санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения. Ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Прага призвала расширить санкции против России из-за Навального 24 января 2021, 19:42 Текст: Ксения Панькова

Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, поддержит расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Алексея Навального, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек. «На заседании СМ МИД ЕС в понедельник Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального. Также будем это рассматривать и в двусторонних отношениях с представителями РФ», – сказал Петршичек, выступая по Чешскому ТВ, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального. В минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. По факту участия в незаконных акциях в Москве зараженных коронавирусом завели уголовное дело 25 января 2021, 13:14

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. «Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Немецкий эксперт: В ЕС создали институт антироссийской инквизиции 25 января 2021, 14:58

Фото: Историческая гравюра

Текст: Ирина Яровая

«Европа въелась в Россию, как собака, и при любом неправильном движении достает свою моральную дубинку. В такой политике – трагическая ошибка всего Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова экс-премьера Бранденбурга Маттиаса Платцека о том, что Европа без России может остаться в полном одиночестве. «Вместе с Маттиасом Платцеком мы регулярно выступаем с этими идеями на Германо-российском форуме, пишем книги и поднимаем такие проблемы в ток-шоу. Но наши голоса – это капля в море, ведь, к сожалению, большинство политиков и представителей прессы сегодня считают совсем иначе. И если мнение господина Платцека, как известного человека, еще появляется в СМИ, то точка зрения всех остальных, кто придерживается таких же взглядов, вовсе замалчивается», – с сожалением сказал немецкий политолог Александр Рар. Бывший глава правительства немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Платцек призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем, констатировал политик. Одновременно с этим выступлением официальный Берлин сделал несколько заявлений, явно не дружественных по отношению к Москве. Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал освободить задержанных участников несогласованных акций, которые прошли 23 января в нескольких городах России. Задержанные россияне, по мнению Мааса, «мирно протестовали». Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф, в свою очередь, потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце президента России, сообщил портал Deutsche Welle. Рар напомнил – в начале «нулевых» отношения России и Германии были прекрасными. «Стоит вспомнить хотя бы знаменитую речь Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда были планы построить с Европейским союзом единое пространство на общем континенте, выработать верный для всех консенсус. Но с того времени Европа полностью изменилась и застряла в созданных ей же конфликтах», – отметил Рар. По словам политолога, причина этому не только в уходе старых политиков типа Вилли Брандта, благодарных Советскому Союзу за объединение ФРГ и ГДР, но и в том, что Европа стала клубом либеральных ценностей, где могут быть правы только демократические страны. «Фактически в ЕС появился институт инквизиции, который говорит: пока Россия не докажет свою либеральность, она наш враг. Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины и, что самое главное – политкорректность, новую европейскую идеологию. Россия же оказалась чуть ли не единственной страной на территории Европы, которая заявила, что не будет поддерживать этот тренд, и сразу стала врагом европейских элит», – рассказал Рар, предположив, что вместе со вступлением Джо Байдена на пост президента США и усилением партии «Зеленых» в Германии идеологизация политики будет продолжаться. По мнению Рара, антироссийская риторика Европы в целом и призыв главы МИД ФРГ Хайко Мааса отпустить задержанных в России участников несогласованных митингов 23 января в частности – это отголоски холодной войны, «когда Запад тоже часто перебарщивал в своей критике в отношении СССР, создавая образ врага и запугивая собственное население». «В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», – заключил политолог. Ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID 24 января 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust. Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование. Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа. Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии. Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%. Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп. Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста 24 января 2021, 20:24 Текст: Ксения Панькова

В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ. Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости». 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Вспышка COVID произошла на заводе Airbus в Гамбурге 24 января 2021, 18:05 Текст: Ксения Панькова

Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС. Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек. 20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Страх признали одной из причин заражения коронавирусом 25 января 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев. Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он. По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией. Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников. «Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев. Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны. Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID 24 января 2021, 16:55 Текст: Елена Мирошниченко

Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, заявила министр здравоохранения Хала Зайд. Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости». Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам. Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран. В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса 25 января 2021, 08:51

Фото: rospotrebnadzor.ru

Текст: Евгения Шестак

Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. «ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм. «Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса 25 января 2021, 00:23 Текст: Елизавета Булкина

Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. «Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе. «В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях. Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось. В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса 25 января 2021, 11:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163. Всего в стране выявлено 3 738 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 150 763 человек, из них 19 003 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек. Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 01:58 Текст: Елизавета Булкина

В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины. «Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости». Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года. Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.