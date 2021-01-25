Рогозин опроверг отстранение Роскосмоса от лунной программы НАСА Эксперт объяснил прекращение сотрудничества с Россией в создании космической станции Gateway 25 января 2021, 13:04

Фото: nasa.gov

Текст: Наталья Макарова

«Уже давно известно, что у нас нет ни технической, ни финансовой возможности участвовать в данном проекте», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Института космической политики Иван Моисеев, комментируя сообщение о якобы «исключении» России из экспертной группы под эгидой НАСА по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг отстранение России от лунной программы НАСА. «Истинная причина произошедшего в том, что у нас нет возможности участвовать в создании окололунной станции Gateway – ни технической, ни финансовой», – убежден руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил в понедельник, что Россию исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Это произошло после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте, утверждал источник. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщение, заявил, что возглавляемая им структура никогда не входила в экспертную группу по созданию Gateway. Пресс-служба Роскосмоса уточнила в комментарии РБК, что представители корпорации в июне 2020 года участвовали в онлайн-брифинге НАСА, посвященном лунной программе, в том числе проекту по созданию лунной орбитальной платформы. По мнению Моисеева, в ракетно-космической корпорации «Энергия» рассчитывали на схему сотрудничества с Соединенными Штатами, подобной той схеме, которую практиковали в 1990-е годы. «Тогда США платили нам за модули для МКС. Сейчас американцы не будут платить. У них другой принцип сотрудничества – каждый делает свою часть, потом всё вместе собирается, никто никому не платит», – отметил собеседник. «Мы могли бы участвовать в такой кооперации вместе с Японией, Канадой, Европой. Но для нас там места не нашлось, – констатирует эксперт. – А своих возможностей у нас нет. Нам на это не выделили средств. На это могло бы быть решение правительства, но таких решений, к сожалению, не было». При этом, подчеркнул Моисеев, было давно понятно, что Россия не сможет участвовать в создании Gateway. «А заявили об исключении России из экспертной группы проекта после того, как руководитель Роскосмоса Рогозин задел американских граждан в Facebook не по теме космоса», – полагает собеседник. Напомним, что Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после того, как глава Роскосмоса прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола. Последний в субботу в Twitter выразил поддержку участникам несанкционированных акций, после чего они с Рогозиным вступили в дискуссию о взаимном вмешательстве России и Соединенных Штатов во внутренние дела. На ваш взгляд Нужна ли России собственная орбитальная космическая станция? Да, нужна своя станция в космосе

Нет, надо сохранить МКС или построить новую международную станцию

Нет, надо отказаться от пилотируемых полетов

Моисеев считает, что эффективное сотрудничество с США будет продолжаться до тех пор, пока существует МКС. «Как только станция прекратит свое существование, закончится и масштабное сотрудничество между нашими странами в сфере космоса. Останутся лишь небольшие проекты», – подытожил Моисеев. Создание станции Gateway на орбите естественного спутника Земли запланировано в рамках американской лунной программы. В конце сентября 2017 года в Роскосмосе объявили, что главы космических агентств России и США договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС. Рогозин позже заявил, что Россия может участвовать в проекте окололунной станции только на равноправных началах. Глава госкорпорации назвал проект Getaway американоцентричным. Россия должна была изготовить только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Рогозин заявил, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина 25 января 2021, 10:30

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Ирина Яровая

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». «Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle. Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев. «А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Максакова тайно вернулась с Украины в Россию 24 января 2021, 22:02

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова тайно вернулась в Россию, прилетев в Москву в маске и больших очках. Максакова прилетела в московский аэропорт Внуково, из самолета она вышла с большими очками на носу и в маске, передает телеканал «НТВ». Как сказала сама певица по возвращении, все близкие отговаривали ее от эмиграции на Украину в 2016 году. Тем не менее, она все равно решила уехать туда со своим мужем. Теперь она утверждает, что полна решимости начать новую жизнь. По данным телеканала, Максакова провернула настоящую спецоперацию, чтобы тайно прилететь в Россию. Поскольку прямых рейсов в Москву не было, певица из Киева вылетела в Стамбул. Там Максакова села в самолет на Москву, который 23 января приземлился во Внуково. Максакова ранее заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. До отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. «Фортуна» начала укладку «Северного потока – 2» в водах Дании 24 января 2021, 22:07 Текст: Елизавета Булкина

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании, сообщили в Nord Stream 2. «Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», – передает сообщение ТАСС. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. 23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар. В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце» Путина 24 января 2021, 15:44 Текст: Ксения Панькова

Публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают президенту России Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин ничего там не делает, у Путина нет «дворца» в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?». Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники. «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», – сказал представитель Кремля. По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем. «И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», – добавил Песков. При этом он отметил, что в публикациях о «дворце» под Геленджиком встречаются ошибки. «Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» – сказал пресс-секретарь президента. Он обратил внимание и на то, что «фотография» Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее – «и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность». «Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», – подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше «качать» ситуацию. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Российских лыжников лишили бронзы этапа Кубка мира за неспортивное поведение 24 января 2021, 14:34

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Александра Большунова, сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS). После финиша Большунов врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду, лишив тем самым ее бронзовых медалей, передает РИА «Новости». Вторая команда сборной России, занявшая четвертое место, поднялась на третью строчку. Второе место у сборной Финляндии, победителями эстафеты стали норвежцы. В феврале прошлого года российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишен золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. В результате сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года. Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створеpic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021 Советник Кадырова обратился к подравшемуся с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченцу 25 января 2021, 08:44 Текст: Алина Назарова

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. «Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление… Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет, как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», – сказал Делимханов, передает РИА «Новости» со ссылкой на его Instagram. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41 24 января 2021, 14:40 Текст: Елена Мирошниченко

В России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщили в Ростехе. «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», – сообщается на сайте госкорпорации. Отмечается, что самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Ранее стало известно, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России 24 января 2021, 14:50

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор. Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов. Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор. Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов. «Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка. «Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов. Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии. В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина 25 января 2021, 09:04

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle. «Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он. Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью». Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он. Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Немецкий политик предупредил Евросоюз о «полном одиночестве» без России 25 января 2021, 02:25 Текст: Елизавета Булкина

Немецкий политик, экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Он призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем. «Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», – передает слова Платцека РИА «Новости». Он считает, что страны Евросоюза не смогут решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России, в частности в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение. «Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», – подчеркнул политик. Платцек подчеркнул, что сейчас следует переосмыслить санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения. Ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о глубочайшем кризисе «западной псевдодемократии» 24 января 2021, 17:09

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Различия в оценке протестов на Западе и в России свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма (...) Краска сошла – и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий – это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Она отметила, что «это не лицемерие, это кризис их идеологии». «Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», – добавила дипломат. По ее словам, США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом Захарова подчеркнула, что если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. «Это делается намеренно (...) Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка», – заключила она. Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. В Грузии начали догадываться о поражении в суде против России 25 января 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, оглашенное в минувший четверг в Страсбурге, в реальности еще более отдалило Тбилиси от Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пора заканчивать говорить о победе (в суде), которой нет. Вердикт ЕСПЧ говорит о том, что российских войск не было в Грузии 7 августа и Россия не отвечает за то, что происходило в Цхинвальском регионе 8-12 августа. Нам не осталось чему радоваться», – заявил он. «Поверьте мне: этим вердиктом Цхинвальский регион еще более отдалился от нас, чем прежде», – отметил политик в социальных сетях. Ранее минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России». «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – говорится в заявлении министерства юстиции. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии. Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность. Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности». Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Росгвардейца решили уволить за насмешку над пострадавшей женщиной 24 января 2021, 18:42 Текст: Ксения Панькова

Росгвардеец, который посмеялся над случаем с пострадавшей во время митинга в Санкт-Петербурге женщиной, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «К сожалению это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», – написал Хинштейн в своем Twitter. Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готовится к выписке. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. Telegram-канал Mash сообщил, что полицейские извинились перед пострадавшей за произошедшее. Канал опубликовал аудиозапись, на которой перед ней извиняется начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД Петербурга Сергей Музыка. Пострадавшая в ответ заявила, что к руководству главка не имеет претензий. Однако после публикации фрагмента с упавшей на землю пострадавшей в сети появилось видео, на кадрах которого росгвардеец смеется над этой ситуацией. В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован. Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины 25 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона. Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – заявил Гордон. Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.