Сын Алибасова объяснил госпитализацию продюсера Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн 24 января 2021, 18:10 Текст: Ксения Панькова

Американский телесценарист Уолтер Бернстайн, внесенный в 1950-е годы в «черный список» Голливуда, куда попадали заподозренные в симпатиях к коммунизму деятели культуры, скончался в возрасте 101 года. Как отметили родственники сценариста, он умер от пневмонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. Бернстайн, который после включения в черный список был лишен возможности заниматься профессиональной деятельностью под собственным именем, годами писал под псевдонимами. Он вернулся в Голливуд в 1959 году. На сценарии Уолтера Бернстайна основан, среди прочих, фильм «Подставное лицо» (The Front, 1976), действие которого происходит в США как раз в эпоху «чёрного списка». За основанный на личном опыте сценарий кинокартины Бернстайн в 1977 году был номинирован на премию «Оскар».

Участницы Pussy Riot сбили полицейского машиной при задержании в Москве 24 января 2021, 12:06

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Девушки из скандально известного акционного объединения «Пуси Райот» Мария Алехина и Люся Штейн при задержании на несанкционированном митинге в Москве сбили полицейского машиной, сообщил источник в правоохранительных органах. «Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции», – рассказал собеседник ТАСС. Штейн в соцсетях заявляла, что полицейские якобы начали стучать ей по автомобилю. «Запрыгнули из подъезда в машину, менты выбежали спереди и сзади, начали стучать по тачке. Объехали и оторвались, ГТА просто», – написала она в Twitter. В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован. В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции 23 января 2021, 19:05

Фото: кадр из видео из опубликованного видео

Текст: Ксения Панькова

Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник. Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками. «Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости». В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции. «Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову. Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Министр ФРГ озвучила последствия остановки «Северного потока – 2» для Германии 23 января 2021, 22:56 Текст: Елизавета Булкина

Остановка проекта «Северный поток – 2», когда он почти завершен, может привести к судебным разбирательствам, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», – передает ее слова ТАСС. «Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», – добавила Шульце. Министр отметила, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германии будет необходим природный газ до того, как страна сможет полностью обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. «Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта», – объяснила она. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. 23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар. В США восхитились «американской» версией УАЗ «Патриот» 24 января 2021, 07:20

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Американский автомобильный портал HotCars оценил версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos. Портал назвал российский внедорожник «исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен», передает РИА «Новости». Отмечается, что автомобиль оснащен высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже своего российского конкурента. По мнению HotCars, «американский» УАЗ «Патриот» компактен и «построен как танк», способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто. Указывается также, что Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью, и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. Это, в частности, значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений. Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров. Автор статьи отдельно остановился на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе. Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках. Напомним, в начале января стало известно, что УАЗ «Патриот» начнут продавать в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу 24 января 2021, 14:03

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации. «Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости». Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией». «Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален. Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. После нападения на машину ФСБ в Москве возбуждено уголовное дело 24 января 2021, 12:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве, сообщил источник в силовых структурах. «По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сообщил собеседник ТАСС. В Москве участники несогласованной акции закидали полицию снежками и пластиковыми бутылками. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции, выбили глаз, мужчина госпитализирован. По данным агентства, речь шла про автомобиль ФСБ. Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство 23 января 2021, 21:19 Текст: Ксения Панькова

МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. «Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних. «Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России». Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы 24 января 2021, 13:26

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Витренко, призывая выйти из единой с Россией энергосистемы, дал понять, что Киев намерен поднять цены за энергию для населения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», – передает слова Бальбека RT. Как заявил депутат, желание Украины войти в европейскую энергосистему будет «нелегким путем» для украинцев. По его словам, российский газ, поставляемый Киеву из европейского хаба, будет стоить в разы дороже. Ранее Витренко заявил, что Украине нужно «срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой. Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. Пушков назвал причину разочарования американцев в администрации Байдена 24 января 2021, 01:17

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Сенатор Алексей Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти. «То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать», – написал он в своем Telegram-канале. Пушков пояснил, что новая власть в США «пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины». «Гремучая смесь», – заключил сенатор. Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии. Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Названы самые подверженные коррозии автомобили 24 января 2021, 08:13 Текст: Алексей Дегтярев

Автомобильные эксперты журнала «За рулем» перечислили наиболее подверженные ржавчине машины, первое место занял внедорожник УАЗ «Патриот». Эксперты журнала указали УАЗ «Патриот» как самый проблемный в отношении антикоррозийной защиты, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание. При этом отмечается, что ржавчину находили на этих внедорожниках, выпущенных до 2018 года. Также наблюдалась коррозия у первого поколения Lada Granta, специалисты находили непрокрашенные элементы под капотом со стороны днища. Ржавчину фиксировали также на порогах и нижних частях дверей через несколько лет после эксплуатации. Ржавчине подвержены Renault Logan и Sandero, указало издание. На этих машинах она может появиться через «пару зим, а может не вылезти и через пять». В список также попал кроссовер Skoda Yeti, на эту машину, по данным журнала, поступало много претензий в гарантийный период. В среднем ценовом сегменте издание отметило Mazda 6, особенно специалисты указали на первое поколение этих машин. У них быстрее всего ржавеет днище. Ранее американский автомобильный портал HotCars назвал версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos, «исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен». В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России 24 января 2021, 14:50

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор. Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов. Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор. Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов. «Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка. «Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов. Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии. Надетая на голову урна вызвала раскол в партии Саакашвили 24 января 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Члены партии экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» разругались между собой из-за урны, надетой на голову недовольному их акцией депутату в Батуми. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Батуми члены партии и их сторонники протестовали против застройки местного бульвара и во время этой акции надели на голову урну с мусором депутату парламента автономии, который выразил недовольство их поведением. После этого одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили назвала «постыдным» действия тех, кто оскорбил депутата, а также тех, кто это приветствовал. В ответ аджарские «националы» заявили, что Самадашвили будет следующей, кому они наденут урну на голову, если та приедет в Батуми. Партия Саакашвили и ее сателлиты известны своим радикализмом. «Националы» уже анонсировали возобновление акций протеста по всей стране в феврале в попытке добиться новых выборов в парламент – они не признают итогов прошедших минувшей осенью, которые выиграла «Грузинская мечта». Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «радикальный сценарий не пройдет». Ранее грузинские СМИ сообщали о финансовых проблемах в стане оппозиции. Из-за отказа от работы в парламенте после осенних выборов партии оказались под угрозой прекращения выплат из государственного бюджета. Стало известно о состоянии российских полярников после землетрясения у берегов Антарктиды 24 января 2021, 05:22 Текст: Наталья Ануфриева

Полярники, работающие на станции «Беллинсгаузен», не пострадали во время мощного землетрясения, которое произошло у берегов Антарктиды, сообщили в посольстве России в Чили. В диппредставительстве сообщили, что «с сотрудниками нашей станции «Беллинсгаузен» все в порядке», сведений об эвакуации полярников «не поступало», передает ТАСС. Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Там на острове Кинг-Джордж находится российская антарктическая станция «Беллинсгаузен». Сообщалось, что 160 человек эвакуировали с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами, также эвакуацию провели «на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой «Фильдес». До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Чили. Также землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии.