Белый дом ответил на вопрос о первом зарубежном визите Байдена

В ближайшее время не стоит ожидать первого официального зарубежного визита президента США Джозефа Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, пройдет какое-то время, у меня нет объявления о том, когда эта [поездка] состоится», – передает ее слова ТАСС.

Байден намерен провести беседы по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Контакты с иностранными коллегами продолжатся и на следующей неделе.

«Рассчитываю, что у него, конечно, состоятся дополнительные звонки иностранным лидерам на следующей неделе. (...) Можете ожидать, что эти [звонки] начнутся с наших союзников и партнеров, включая многих европейцев. Но конкретного графика по дням у меня нет», – заявила Псаки.

20 января Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».

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