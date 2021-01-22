Нефть подешевела на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Россия и Белоруссия договорились о повышении тарифа на транзит нефти 22 января 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Российские и белорусские власти согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля 2021 года на 6,7%, сообщил близкий к отрасли источник. «Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля», – сказал источник «Интерфакса». Он напомнил, что в соответствии с утвержденной на межправительственном уровне методикой, в случае отсутствия согласованного сторонами решения по увеличению тарифов на прокачку нефти по Белоруссии, тариф повышается на прогнозный уровень инфляции в России (3,7% в 2021 году) плюс 3 процентных пункта не позднее 1 февраля. В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год.

Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию 19 января 2021, 10:48

Фото: Claudio Bresciani/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости». По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу. Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции в Белоруссии 19 января 2021, 17:14 Текст: Абдулла Шакиров

Диалог власти и оппозиции в Белоруссии пока невозможен, так как нужно сначала освободить всех задержанных во время демонстраций в республике, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде. «Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», – передает слова Линде РИА «Новости». Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения на родину. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Хоккейные власти подтвердили намерение компенсировать Минску потери от переноса ЧМ 19 января 2021, 14:59 Текст: Абдулла Шакиров

Международная федерация хоккея (IIHF) решила выплатить Белоруссии денежную компенсацию в связи с переносом чемпионата мира, сообщил президент федерации Рене Фазель. «Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», – передает слова Фазеля ТАСС. Как отметил глава организации, федерация заинтересована в решении вопроса мирным путем. «Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части», – сказал он. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным. Захарова высказалась о лишении Минска ЧМ по хоккею 20 января 2021, 15:28 Текст: Ольга Никитина

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы – предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу «Матч ТВ». «Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Международная федерация хоккея обещала выплатить компенсацию Минску за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение IIHF является безосновательным. В Кремле сообщили, что с сожалением восприняли решение Международной федерации хоккея. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение IIHF и отмечала, что лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по белорусскому президенту Александру Лукашенко, и по России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белоруссия решила озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета 19 января 2021, 13:45 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия готова предоставить Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, который опубликовал запись с якобы обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. «Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря. По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам». «У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», – заявил Глаз. Также он добавил, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы». Ранее издание «Украинская правда» заявила о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. На записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины». Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине». В Минске назвали безосновательным лишение Белоруссии права на проведение ЧМ-2021 19 января 2021, 12:02 Текст: Алина Назарова

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным, говорится в заявлении оргкомитета по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске. «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Белоруссии этого турнира. Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов», – говорится в сообщении оргкомитета на сайте Совета министров Белоруссии. Там указали, что с момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года республика неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. «За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов», – добавили в Совете министров. «Мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом», – указали там. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ. Минск проанализирует ситуацию с ДОН с учетом осуществления договора с Россией 20 января 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Белоруссия проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН) в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. «Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН», – заявил представитель МИД республики, передает РИА «Новости». В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Нефть подорожала на оптимизме вокруг стимулирования экономики США 20 января 2021, 09:08 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,61% – до 56,24 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 0,7% – до 53,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса. В частности рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 трлн долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. Кремль выразил сожаление из-за лишения Минска права на проведение ЧМ-2021 19 января 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Москва сожалеет в связи с принятым решением Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – цитирует ТАСС представителя Кремля. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным. Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса 19 января 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, встречаясь с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. «Ведомства (России и Белоруссии) плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии (российской вакцины)», – сказал белорусский премьер, передает ТАСС. Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства. Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе 20 января 2021, 12:53 Текст: Ольга Никитина

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба России. «Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны», – передает РИА «Новости» текст документа, который на рассмотрение нижней палаты российского парламента в декабре внесла фракция ЛДПР. Парламентарии отмечают, что ситуация во многих странах, осуждающих Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние. Парламентарии отмечают, что во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации: люди протестуют против мер, принятых властями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Например, на протесты в Германии вышли не менее 40 тыс. человек, а по данным некоторых средств массовой информации – более 200 тыс. человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. В документе отмечается, что полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ. В то же время, подчеркивают депутаты, власти западных стран продолжают «гневно клеймить» действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов. «Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом», – указывается в документе. Нефть подешевела на данных по запасам в США 21 января 2021, 09:21 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торогов в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% – до 55,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 0,38%, составив 53,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 млн баррелей. Нефть подешевела на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации 22 января 2021, 08:43 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в среднем на 1% из-за опасений, что ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать давление на спрос. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86% – до 55,62 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 1,05% – до 52,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так, инвесторы особо внимательно следят за ситуацией в Китае, опасаясь, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших. Кроме того, новые ограничения во всем мире сильно ударили по авиаперевозкам. Эксперты ANZ Research подсчитали, что на прошлой неделе количество рейсов в мире снизилось на 25%.