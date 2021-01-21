Британия отказалась предоставить послу ЕС статус высокопоставленного дипломата

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся скандал после отказа Лондона предоставить послу ЕС дипломатический статус, который есть у представителей других стран.

Аргумент Соединенного Королевства состоит в том, что Европейский союз – это международная организация, а не государство, в связи с чем к нему следует относиться так же, как и к другим международным организациям, находящимся ниже в дипломатическом рейтинге, чем страны.

«Есть подозрение, что таким образом британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и противопоставить свой собственный статус суверенного государства союзу, который решило покинуть», пишет New York Times.

Посол ЕС в Лондоне Жоао Вале де Алмейде – один из самых опытных в блоке. Он служил послом Европейского союза в ООН с 2015 по 2019 год и послом в США с 2010 по 2014 год. Если статус посла ЕС в Британии все же будет понижен, то дипломат лишится иммунитета представителя Европейского союза и не сможет вручать верительные грамоты королеве.

Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.