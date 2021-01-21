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В России собрали рекордный урожай плодов и ягод
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Российские аграрии в 2020 году получили рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве сообщили, что в России в 2020 году было собрано 3,6 млн т плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года. Там добавили, что этот объем урожая является рекордным, передает ТАСС.
При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, валовой сбор в промышленном секторе также достиг рекордных 1,2 млн тонн.
В Минсельхозе пояснили, что увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников.
Регионы-лидеры по данному направлению – Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, слива, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника.
Указывается, что на данный момент садоводство выступает одним из наиболее перспективных направлений растениеводства, обладая значительным потенциалом импортозамещения.
Развитию способствуют активность инвесторов и господдержка, в которую входят стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
Газета ВЗГЛЯД писала, как коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России.
Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц.
«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.
НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины
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В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время операции в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.
Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.
Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева
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Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.
Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости».
На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.
Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане.
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Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.
«Самого вежливого полицейского» Тувы отдали под суд за сожжение человека
Экс-главу уголовного розыска Кызыла Орлана Сарыг-Донгака, победившего в 2012 году в конкурсе «Самый вежливый полицейский», обвинили в сожжении человека заживо, дело передано в суд.
Убийство было совершено в 2008 году, Сарыг-Донгак проводил допрос Алишера Махмутова по поводу кражи, в ходе процедуры между ними возник конфликт, передает «Ридус» со ссылкой на региональное управление СК.
По версии следствия, полицейский вместе с подчиненным сотрудником вывез Махмутова на безлюдный участок местности, облил его бензином и поджег. «После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному», – говорится в сообщении ведомства.
Махмутов скончался на месте. После этого Сарыг-Донгак и его подчиненный завалили тело досками и покрышками от автомобилей, после чего подожгли. Присутствовавший при этом оперативник Алим Кенден написал рапорт о побеге убитого.
Через полгода останки погибшего нашли, было возбуждено уголовное дело об убийстве, в 2009 году следствие приостановили. Дело возобновили в феврале 2020 года, в том же месяце задержали Орлана Сарыг-Донгака. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц». По ней ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
Обвиняемый отказался признавать вину и свое участие в убийстве Махмутова. Он заявил, что задержанного случайно убил Алим Кенден.
Орлан Сарыг-Донгак дослужился в полиции до должности начальника уголовного розыска республики и звания полковника. В 2012 году он победил в конкурсе «Самый вежливый полицейский» в номинации «Самый вежливый руководитель».
Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика
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Вопрос об экстрадиции подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между Россией и Абхазией, либо разбирательство будет проведено непосредственно в республике, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.
В пресс-службе абхазской генпрокуратуры сообщили, что не могут российской стороне выдать граждан своей страны, которых в России осудили за убийство вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, поскольку конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством это запрещено.
«Существует определенный международными договорами, соглашениями порядок, который, например, Российская Федерация имеет с несколькими десятками стран (кроме США и еще нескольких государств). В таком случае данные вопросы рассматриваются в соответствии с этими соглашениями. Но это только если речь идет о гражданах РФ, находящихся на территории этих стран. Если же речь идет о гражданах другого государства, то их экстрадиция определяется нормативными документами данной страны», – рассказывает Ворожцов.
По данным Следственного комитета у обоих предполагаемых исполнителей убийства Иванькова (Астамура Бутбы и Нугзара Папава) имеется двойное гражданство – России и Республики Абхазия.
«Конституция РФ, например, запрещает выдачу граждан РФ за пределы страны. В то же время существует практика принятия конкретных решений, исходя из общей практики взаимоотношений между различными государствами, а также исходя из содержания допущенных ими нарушений или преступлений. Поэтому в ряде случаев принимаются меры по экстрадиции людей по конкретному запросу конкретного государства фактически вне международной договоренности», – говорит эксперт.
Вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между обоими государствами, а также на сложившейся практике, считает генерал МВД.
«Учитывая, что они оба также граждане России, не вижу оснований их удерживать, если при их экстрадиции не нарушаются права человека. Но существует и другой вариант: осужденные заочно в России могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики будет вынесен соответствующий приговор. Такая международная практика также существует», – заключил Ворожцов.
Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, которым был, по версии следствия, Бутба. Папава в этот день также находился на месте происшествия и, как сообщают в СК, «прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». Через несколько месяцев Иваньков скончался. В этом году суд в Москве заочно арестовал Бутбу и Папаву.
Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло
Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента.
Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений.
«С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров.
Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики.
«Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города.
В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там.
Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку.
Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости».
«В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков.
«И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента.
На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться».
Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам.
«Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.
В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
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Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости».
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.
«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он.
По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».
Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.
Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram.
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На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным.
«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех выявленных штаммов COVID
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил разработчик препарата.
Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Овечкина и еще троих россиян отстранили от игр в НХЛ
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Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз», российскому форварду Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе.
НХЛ также оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» на 100 тыс. долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции.
«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», – заявил по этому поводу Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ.
Руководство клуба заявило, что разочаровано поведением игроков после того, как сотрудники «Вашингтон Кэпиталз» приложили массу усилий для создания безопасного окружения для хоккеистов и всех членов команды, чтобы они смогли завершить сезон.
«Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», – заявили в клубе.
Напомним, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин в прошлом году стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.
Взрыв прогремел в центре Мадрида
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Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.
По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало.
Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают.
По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек.
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Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.
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Италия собралась подать в суд против Pfizer
Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ.
Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС.
Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины.
Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.
ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины
Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января.
«У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить, хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА.