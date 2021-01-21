В России собрали рекордный урожай плодов и ягод

Российские аграрии в 2020 году получили рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что в России в 2020 году было собрано 3,6 млн т плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года. Там добавили, что этот объем урожая является рекордным, передает ТАСС.

При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, валовой сбор в промышленном секторе также достиг рекордных 1,2 млн тонн.

В Минсельхозе пояснили, что увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников.

Регионы-лидеры по данному направлению – Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, слива, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника.

Указывается, что на данный момент садоводство выступает одним из наиболее перспективных направлений растениеводства, обладая значительным потенциалом импортозамещения.

Развитию способствуют активность инвесторов и господдержка, в которую входят стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

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