Захарова высказалась о лишении Минска ЧМ по хоккею Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу.

Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь 19 января 2021, 14:54

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях. На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости». Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик. Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС. По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом. «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию 19 января 2021, 10:48

Фото: Claudio Bresciani/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости». По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ 19 января 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Он пояснил, что «санкций для IIHF нет», но федерация выплатит «компенсацию белорусским организаторам», которая «точно прописана в договорах». IIHF ожидает «отчета и анализа из офиса генерального секретаря», который «определит все издержки и последствия этого решения». Пока «никто не знает» точной суммы. IIHF также оплатит расходы по переносу ЧМ. Сейчас «ведутся переговоры с Данией, Словакией и Латвией, которая предложила провести весь турнир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.cz. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Путин поручил упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки 18 января 2021, 11:55 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в поручении на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 марта 2021 года. Ранее ведомства России и Узбекистана подписали документы по упрощению процедуры организованного выезда узбекских трудовых мигрантов в Россию. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Путин поручил включить проекты в Арктике в дорожную карту по нефтехимии 18 января 2021, 14:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по развитию российского нефтехимического комплекса до 2025 года, включив в нее меры по обеспечению реализации перспективных нефтегазохимических кластеров в Арктике. В дорожную карту по развитию нефтехимии должны быть включены месторождения с ресурсами нефти, газа и газового конденсата, а также проект создания арктического газохимического кластера в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, опубликованном на сайте Кремля. План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса, согласно поручению президента, должен быть актуализирован до 30 июня 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем начнет снижаться на 0,1% в год. В Латвии объяснили лишение Минска права проводить матчи ЧМ-2021 политикой 18 января 2021, 20:55 Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишили права принимать матчи ЧМ-2021 по хоккею под политическим давлением, заявил президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис. «Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея]. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло», – рассказал Калвитис ТАСС. Он добавил, что латвийская сторона готова принять чемпионат мира 2021 года в одиночку. «Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) – может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», – пояснил глава федерации. Это решение будет зависеть от выбранного IIHF формата турнира. «Если чемпионат будет проводиться [по такой же формуле], как проходил молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, тогда Латвия может без проблем принять [турнир] одна. Если же [формат] будет, как бывало исторически, с 20 тысячами зрителей [на арене] – срок [для подготовки] очень короткий, но это тоже возможно», – сказал Калвитис. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию 19 января 2021, 19:03 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки». «Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД. «Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс. «[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале. «А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Фрадков рассказал Путину об обеспечении интересов России в проекте «Один пояс, один путь» 18 января 2021, 17:09 Текст: Елизавета Булкина

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков рассказал президенту России Владимиру Путину о деятельности по обеспечению российских интересов в рамках развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит «Пояс и путь», чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов», – приводятся слова Фрадкова на сайте Кремля. Он также выразил благодарность Путину за «постоянную заботу об институте». Организация, по словам Фрадкова, пытается занять публичное место в экспертной среде, как среди отечественных, так и среди зарубежных экспертов. «Работа непростая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления», – добавил Фрадков. Глава государства уточнил, какие темы являются сейчас приоритетными для института. «Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде – и в политике, и в экономике. Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве», – рассказал Фрадков. Сейчас, по словам директора, в институте идет работа по пятидесяти основным направлениям. «Мы взяли сейчас на вооружение, и вы дали такое поручение, чтобы заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология», – добавил Фрадков. «Один пояс, один путь» – выдвинутое Китаем в 2013 году предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. В октябре 2019 Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы проекта «Один пояс, один путь». Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях 19 января 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение. Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции в Белоруссии 19 января 2021, 17:14 Текст: Абдулла Шакиров

Диалог власти и оппозиции в Белоруссии пока невозможен, так как нужно сначала освободить всех задержанных во время демонстраций в республике, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде. «Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», – передает слова Линде РИА «Новости». Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения на родину. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.