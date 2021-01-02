На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» В Китае выдвинули новую версию источника COVID Футуролог спрогнозировал новые пандемии 2 января 2021, 13:32 Текст: Наталья Ануфриева

Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, однако появятся новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. Кавагути заявил, что «коронавирус на самом деле не та проблема», и «если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу», передает РИА «Новости». Он отметил, что чемпионат ФИФА проводится каждые четыре года и длится один месяц, а пандемия COVID, продолжающаяся десять месяцев, имеет такой же резонанс. «Это как будто каждый день финал чемпионата мира – ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что, когда чемпионат заканчивается, олимпиада заканчивается и о нем никто больше не говорит. Это уже история», – сказал он. Футуролог отметил, что «в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже». «Ну, мы так устроены. (...) Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – пояснил Кавагути. «Неприятная правда», по его словам, состоит в том, что здравоохранение оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес. «И очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые», – подчеркнул Кавагути. Он указал, что «люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят», и «это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни». «Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда», – считает футуролог. «Политика волнует только то, что он может получить. Ему нужен противник, чтобы его опережать. Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации)», – отметил он. Кавагути убежден, что серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он. Ранее ВОЗ предупредила о новой пандемии.

Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 1 января 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. «Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования Авиндра Ната. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Фото: Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19 2 января 2021, 11:21

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован. Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС. «Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она. При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены. Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19 1 января 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Массовое вакцинирование в первую очередь необходимо не привитым от коронавируса людям, а людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мы что ждем от вакцинации? Правильно – коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей», – написал врач в своем Telegram-канале. По его словам, коллективный иммунитет, формируемый при помощи вакцинации, нужен не уже вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину» « Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», – пояснил он. Эксперт добавил, что уже вакцинированные люди получают защиту сразу по выработке антител, и им коллективный иммунитет уже не нужен, поскольку они уже защищены. «Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий – несомненно. Коллективный иммунитет – это стратегическая задача (и, думаю, ее разрешит сам вирус, судя по скорости его распространения), а вот персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни – задача «здесь и сейчас», – заключил Мясников. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса. Кроме того она призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации. В турсекторе предсказали появление нового вида путешествий 1 января 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

В наступившем 2021 году самым популярным направлением в туризме станут «коронавирусные» путешествия, в которых переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить организм, заявили гендиректор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание», – рассказал Мкртчян Ura.ru. По его словам, цена на такие туры начинается от 6 тыс. рублей в сутки на одного человека. Эксперт убежден, что это будет «долгая тема», ее актуальность сохранится до тех пор, пока коронавирус не будет побежден окончательно. Мальцев отметил, что тренд на «коронавирусные» путешествия пришел в Россию из Европы. «Когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», – сказал глава ассоциации. Туры также будут интересны тем, кто хочет провести профилактику против заболеваний. «Программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», – подвел итог Мальцев. Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что спрос на популярные зимние курорты на новогодние праздники в России повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом. В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса 1 января 2021, 20:48 По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», – передает ТАСС слова главы турецкого минздрава. Напомним, 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. С 31 декабря большая часть Великобритании перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. 14 декабря глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу 1 января 2021, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

Французское руководство объявило, что в 15 департаментах страны планируется ввести более ранний комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что культурные учреждения страны не смогут открыться 7 января, передает ТАСС. Со 2 января планируется ввести запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18.00 в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Список департаментов может корректироваться в зависимости от распространения заболевания, отметил Атталь. Он добавил, что в регионах с высоким уровнем распространения вируса разрешено проводить вакцинацию медицинских работников старше 50 лет. Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря. Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca 1 января 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты регулятора фармпрепаратов и медизделий Индии одобрили экстренное использование «оксфордской» вакцины от коронавирусной инфекции, созданной компанией AstraZeneca, сообщают СМИ. Эксперты регулятора по контролю стандартов лекарственных средств поставили несколько условий для использования вакцины в стране, которые не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC-TV18. Собеседники канала уточнили, что эксперты должны будут в пятницу на заседании одобрить экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech. Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии. Британские власти Британия заказали 100 млн доз вакцины AstraZeneca, которых, по их мнению, должно хватить для вакцинации всей страны. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн 1 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 20007149, умерли 346043 человека. Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов, передает ТАСС. Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен. Напомним, в понедельник число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию 2 января 2021, 04:30

Фото: Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. «Некоторые штаты очень медленно прививают реципиентов, несмотря на успешное и очень крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» – написал Трамп в своем Twitter. Накануне число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн. Напомним, 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В середине декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием препарата, созданного совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. При испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек, еще семь человек пострадали. В России за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса 2 января 2021, 11:55 Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в телеграм-канале штаба, «в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5452, Санкт-Петербурге – 3742, Московской области – 1564. Всего в стране выявлено 3 212 637 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 599 035 человек, из них 18 897 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 447 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 58 002 человека. Накануне, 1 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 039. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 738. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. «Британский» штамм коронавируса выявили во Вьетнаме 2 января 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме, сообщил Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Новый вариант коронавируса обнаружен у 45-летней женщины, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря, передает ТАСС. На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин. Ранее сообщалось, что 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции. 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. В Китае выдвинули новую версию источника COVID 2 января 2021, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград». «Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И. Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией. Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 2 января 2021, 14:26 Текст: Ольга Никитина

Граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. «С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», – приводит его слова ТАСС. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «ковид-паспортов». По его словам, это необходимо делать с началом вакцинации населения. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.