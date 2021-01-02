В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа»
2 января 2021, 10:20
Текст: Наталья Ануфриева
Пользователей Сети насмешил ролик, на котором мужчина выныривает из проруби и делает себе огромный бутерброд с черной и красной икрой; при этом он, возможно, ошибся с флагом.
Военкор Александр Коц описал ролик в Twitter: «Утро 1 января. Где-то в России».
Утро 1 января. Где-то в России pic.twitter.com/ErtBY3FgWE— Александр Коц (@sashakots) January 1, 2021
На кадрах мужчина-морж выныривает из проруби, делает себе огромный бутерброд с красной и черной икрой и говорит: «Welcome to Russia».
Пользователей повеселил ролик.
«Серж-морж, из Самары», – написал @egorkotoriyskor.
«А медведи где? Без медведей и балалайки России не бывает», – добавил @vrom24004503.
При этом пользователи обратили внимание, что в последнем кадре «Серж-морж» втыкает в бутерброд сербский флаг.
«Серб, что ли? Радуется газу», – иронично отреагировал @gir337.
В Telegram-канале «Макс ЧЕпай:tm» тоже обратили внимание на ролик: «Только НАТО не показывайте».