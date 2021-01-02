Проездные и разовые поездки подорожали в Москве

Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщил столичный департамент транспорта.

Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») со 2 января подорожала на 2 рубля – до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей, передает РИА «Новости».

Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменяется в пределах инфляции – плюс 3,5%: с 2170 до 2245 рублей, одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек в случае совершения 55 поездок. Стоимость билета на 60 поездок повышается на 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составляет теперь 2070 рублей вместо 1970.

При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.

Без изменений действуют утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город».

Напомним, 2 ноября 2020 года в московском метро стартовал эксперимент по снижению цен на проезд вне часа пик.