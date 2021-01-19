Тихановской предрекли повторение судьбы Навального Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей 19 января 2021, 15:42

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал включение своей персоны в санкционный список блогера Алексея Навального, опубликованный его соратником Владимиром Ашурковым. «Все это вписывается в общую логику Навального и его банды. Он размещал портреты нацистов во время акции «Бессмертный полк», оскорблял ветерана, а теперь не скрывает глубинную ненависть ко мне. Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист. Так чего еще ждать от этого коллаборациониста и власовца?» – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. «Не удивительно, что человек таких нацистских взглядов только и делает, что стучит, стучит, стучит... Вообще поразительно, насколько глубоко въелась страсть к стукачеству в людях, которые делают вид, что являются сторонниками демократических свобод», – добавил телеведущий. Соловьев уверен – по существу Навальный ничего ему возразить не может. «Никаких обвинений против меня у Навального нет – я все официально декларирую, плачу налоги, нигде ничего не скрываю, отношения к государственной службе не имею. Это он был мелким кировским чиновником, это он – проворовавшийся негодяй. А все мои программы приносят большие рекламные доходы своим каналам исключительно за счет высоких рейтингов», – заключил собеседник. Ранее живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список из восьми человек, против которых Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как утверждает Ашурков, список был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января исходя из того, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти его освободить. В списке восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок.

Грузия отказала Навальному в поддержке 18 января 2021, 17:49

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году. Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи. Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Навального арестовали на 30 суток 18 января 2021, 17:02

Фото: instagram.com/navalny

Текст: Ксения Панькова

Химкинский городской суд постановил отправить блогера Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Заседание было выездным. По запросу правоохранительных органов оно прошло в отделе полиции управления МВД по городу Химки, передает LIFE. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток. По данным ведомства, с января по август 2020 года блогер семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе «Томск – Москва» не отмечался ни разу. Как отметила УФСИН, поскольку Замоскворецкий суд Москвы от 17 февраля 2015 года назначил Навальному испытательный срок на пять лет, а решением Симоновского районного суда Москвы срок был продлен на один год, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. «Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН. Несмотря на это, в течение 2020 года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию (…) По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике. «Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – отмечается в сообщении. Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года было УФСИН не известно, в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, подчеркнули в ведомстве. «Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – добавили в УФСИН. Ранее в МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19. В понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Западные эксперты: В США такого как Навальный осудили бы на 100 лет 18 января 2021, 17:14

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Блогера Алексея Навального, будь он в США, за подобные действия осудили бы на 100 с лишним лет, считает Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король. «Ох, как же я ошибся касательно Навального. Наши СМИ во всю трубят о нем, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство то и в России не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+, и дело в шляпе. России надо то всего-навсего посадить его на лет 15-25 (без права на амнистию), и дело в шляпе. Да, либералы будут годик ныть, но потом все устанут, а через пять лет вообще забудут. Но больше всего злит все же ограниченность и скудоумие людей», – написал он в своем Facebook. Депутат Европейского Парламента Тьерри Мариани в свою очередь сравнил возвращение Навального в Россию с возвращением Ленина. «104 года прошло, а все те же скрытые мотивы!» – заявил он на странице в своем Twitter. «1917 – Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021 – истощенный Атлантический Альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», – написал евродепутат. «Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убежден, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли», – добавил Тьерри.



Аналогичное мнение высказала и депутат Европарламента Виржини Жорон. «Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» – написала она в своем Twitter. У евродепутата Жюли Лешанто вызвала удивление поддержка «прогрессистов» Навального на Западе. «Но все, что может ослабить Россию, хорошо брать в оборот», – отметила она в Twitter. Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что бы произошло с блогером Алексеем Навальным, если бы тот развернул свою деятельность в США, где в настоящее время начато разбирательство по факту штурма Капитолия 6 января. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Зюганов: Навальный сам себе не хозяин 18 января 2021, 19:25 Текст: Елизавета Булкина

За блогером Алексеем Навальным стоят опытные специалисты, сам он себе не хозяин, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего кроме попытки опошлить российскую действительность. Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее», – сказал Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Напомним, в минувшее воскресенье блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии рейсом «Победы». Сразу по прилете в аэропорту Шереметьево Навальный был задержан. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». В понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Опровергнуты заявления защиты Навального о незаконности ареста по причине решения ЕСПЧ 18 января 2021, 20:03 Текст: Елизавета Булкина

Заявления Алексея Навального о незаконности его ареста по прибытии в Россию не подкрепляются выводами Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по жалобе в связи с делом «Ив Роше». В качестве одного из аргументов защита Навального использует постановление ЕСПЧ по жалобе «Навальные против России» от 17 октября 2017 года. Соратник Навального Леонид Волков заявил, что «по делу «Ив Роше» есть решение ЕСПЧ в пользу Навального». «Ну и стоит помнить, что по делу «Ив Роше» есть решение ЕСПЧ в пользу Навального; никакого испытательного срока он не нарушал», – написал он в своем Telegram-канале. Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу Навального и его брата Олега по делу «Ив Роше» и вынес постановление по этой жалобе в октябре 2017 года. ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей, гарантированных статьей 6 (справедливое судебное разбирательство) и статьей 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции по правам человека. Учитывая позицию суда в Страсбурге, Верховный Суд РФ в апреле 2018 года провел повторное рассмотрение уголовного дела и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора, передает РАПСИ. Вместе с тем Страсбургский суд не стал рассматривать жалобу Навальных в части заявленного ими нарушения статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о правах человека в совокупности со статьей 6 и статьей 7. Таким образом, в постановлении ЕСПЧ не содержится никаких выводов о политической мотивации или предвзятости возбужденного в отношении Навальных уголовного дела. Наконец, в соответствии с постановлением Страсбургского суда в пользу Алексея Навального должно было быть выплачено 55 тыс. евро, в пользу Олега Навального – около 21 тыс. евро и 460 тыс. рублей. Эти суммы были полностью выплачены обоим заявителям. Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» законно и с точки зрения российского законодательства, и по международным нормам. В понедельник Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников 18 января 2021, 20:20 Текст: Андрей Самохин

«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов. «Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев. «Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев. Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться». Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Песков заявил о трезвой оценке Кремлем ситуации с Навальным 19 января 2021, 13:38

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире, передает РИА «Новости». Он также заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным. Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это «тревожные призывы». «Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», – добавил пресс-секретарь президента. Песков также напомнил, что права всех россиян гарантируются законами России и в ситуации с Алексеем Навальным будет так же. «Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ – они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе. Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – сказал Песков. Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях, которые «никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». В МВД объяснили выездной формат заседания по Навальному 18 января 2021, 16:45 Текст: Ксения Панькова

В МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19. «В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г. о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», – говорится на сайте МВД. Ведомство отмечает, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен. В свою очередь представитель МВД в ходе судебного заседания указал на то, что 3 марта 2015 года Навальный был поставлен на учет в связи с условным осуждением. С того момента он был обязан дважды в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, сообщает Life Shot в своем Telegram. Представитель отметил, что в течение 2020 года Навальный регулярно нарушал это условие – до 17 августа он не явился на обязательную регистрацию шесть раз (а явился только четыре раза). «В период с 17 апреля по 1 июня в связи с пандемией регистрация проводилась дистанционно. А начиная с 17 августа по 29 декабря осужденный не явился ни разу», – сказал он. По словам представителя, 11 ноября из берлинской клиники Charite на запрос МВД пришел ответ, что Навальный с 22 августа по 23 сентября был госпитализирован, а после выписки из стационара находился на амбулаторном лечении. «Но в представленных медицинским учреждением документах период реабилитации пациента не указан. И фактически местоположение его не было подтверждено. За весь 2020-й год Навальный всякий раз отказывался от письменного объяснения несоблюдения своего условного срока и не предоставлял информации о своем фактическом местонахождении – и 29 декабря был объявлен в федеральный розыск. После того как 17 января 2021-го его местонахождение было установлено, осужденного задержали на срок до 48 часов», – добавил он. Ранее в понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Навальный подтвердил отсутствие давления на него в «Матросской тишине» 19 января 2021, 01:50 Текст: Антон Антонов

Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление, сообщили посетившие его члены ОНК. Навального посетили Георгий Волков и Алексей Мельников. Волков рассказал, что Навальный прибыл в СИЗО «в начале девятого вечера, он успел позавтракать в полиции в Химках, а ужинал уже в СИЗО». Навальный «принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой», ему выдали «гигиенический набор, все, что положено». Сейчас Навальный один находится в трехместной камере карантинного отделения, поскольку прибыл из-за границы. Карантинные мероприятия продлятся две недели. У него есть «холодильник, чайник, телевизор, горячая вода». Члены ОНК указали ему, что он «может пользоваться электронным сервисом «ФСИН-письмо» и «может заказывать необходимое питание и вещи через родственников», передает РАПСИ. Навальный, как рассказал Волков, заявил, что рад вернуться в Россию, «поблагодарил за поддержку» и сообщил, что «со стороны сотрудников не осуществляется никакого давления на него, ни морального, ни физического». Через членов ОНК он передал родственникам список необходимых ему бытовых вещей. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Либералы поспорили о политической ценности Сахарова, Навального и Ходорковского 18 января 2021, 17:54

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»,

Валерий Мельников/РИА «Новости»

Текст: Елена Калашникова

Заявления западных лидеров в поддержку арестованного блогера Алексея Навального вызвали споры в рядах московских либералов. Журналист Глеб Морев высказал в Facebook уверенность, «что со времен академика Сахарова в России не было политзаключенного с мировым статусом. Теперь он снова есть». Эти слова возмутили сторонников других российских оппозиционеров, также претендующих на международное признание. Спор о значимости тех или иных фигур в современной российской оппозиции начала правозащитница Зоя Светова в комментариях под рассуждениями в Facebook либерального журналиста Глеба Морева. В ответ на его сравнения задержанного после прилета в Москву Навального с академиком и диссидентом Андреем Сахаровым она заметила: «А Михаил Ходорковский? Он тоже был признан политзаключенным, и он тоже с мировым статусом». Многие Светову поддержали, но Морев продолжил отстаивать свою точку зрения: «Нет, он не был консенсусной фигурой», – утверждает журналист и напоминает, что после ареста Ходорковского не было значимого мирового резонанса и за бизнесмена не вступались западные политики. Отказывается признавать высокий общественный статус бывшего владельца ЮКОСа и экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин: «Ходорковский и близко не был политиком такого уровня. Он никогда нигде, кроме интеллектуалов, не был популярен», «Ходорковский известен во всем мире как олигарх», поэтому его «даже смешно сравнивать» с Навальным. Более того, Сонин настолько комплиментарен к блогеру, что готов поставить под сомнение даже статус либеральной иконы, академика Сахарова: «Честно говоря, по известности даже с Сахаровым смешно сравнивать». Другие участники дискуссии удивляются, почему Морев не упоминает украинскую снайпершу Надежду Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова или панк-группу «Пусси Райот», чьей судьбой тоже активно интересовалось мировое сообщество, называя арестантов «политическими заключенными». Первые две кандидатуры, по мнению Морева, не проходят в хит-парад имени Сахарова по причине украинского гражданства. А «Пусси Райот» «не политики». В ответ журналисту напомнили, что и Сахаров не был заключенным в классическом понимании этого слова – академик был только сослан в Нижний Новгород, а не заключен под стражу. Напомним, Алексей Навальный после нескольких месяцев нахождения в Германии в воскресенье вернулся в Россию, где был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Химкинский городской суд постановил отправить блогера под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Жириновский предложил отправить Навального туда, где птицы замерзают на лету 19 января 2021, 13:29 Текст: Алина Назарова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как Алексей Навальный, и отправить блогера туда, «где птицы на лету замерзают и падают на землю». «Это путь к самому худшему варианту, потом проливаются реки крови. Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что что-то там свершилось. Где наши правоохранительные органы, почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней – административный арест, надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», – заявил Жириновский, слова которого приводит Regnum. Политик заявил, что Навальный относится к людям, которые «своими действиями подрывают устои государства, … люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного». Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в ситуации с блогером Алексеем Навальным прослеживаются заранее скоординированные действия западных стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Политолог: Масштаб влияния Навального на оппозицию оказался меньше, чем он ожидал 18 января 2021, 18:21 Текст: Олеся Белобородова

Число встречавших Навального людей в аэропорту исчисляется лишь несколькими сотнями, что говорит о крайне низком уровне его поддержки, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя возвращение из Германии блогера Алексея Навального. «В социальных сетях, в среде внесистемной оппозиции наблюдается ощущение глубокого разочарования в фигуре Алексея Навального. Произошла переоценка значимости и масштаба его фигуры», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. Судя по прогнозам, звучавшим в блогосфере накануне его приезда, сторонники Навального рассчитывали на куда более масштабную встречу своего лидера в аэропорту, пояснил собеседник. «Но когда туда приезжают лишь примерно 400 человек, из которых какая-то часть – люди, которые, возможно, просто работают на зарплате в Фонде борьбы с коррупцией и других структурах Навального, это говорит о том, что уровень его популярности крайне низок», – рассуждает эксперт. «Речь идет не о тысячах или десятках тысяч людей, как ожидали в оппозиционной среде, а о буквально нескольких сотнях его последователей. Причем, это был отклик на прямое обращение самого блогера, который призвал встретить его. Так что цифры говорят сами за себя, – подчеркнул эксперт. – Очевидно, что масштаб его реального влияния внутри оппозиции оказался на порядки меньше, чем, видимо, представлял себе сам Навальный или его наиболее фанатично настроенные сторонники». Рудаков полагает, что «Навального подвела переоценка своей личности, ее значимости, иными словами, – мания величия». Также собеседник отметил рост «усталости среди организованных сторонников блогера, для многих из которых версия его отравления, изложенная самим Навальным, не казалась ни логичной, ни достоверной. Сказывается общая усталость, граничащая с разочарованием». «Дело в том, что в радикально оппозиционно настроенные группы обычно идут люди с критичным или даже с гипер-критичным мышлением. Образно говоря, они привыкли постоянно и во всем сомневаться. А версия, исходившая из уст Навального и его ближайших сторонников, рассчитана на восприятие достаточно наивного сознания. Она вызвала скепсис даже у тех, кто ранее симпатизировал блогеру. Поэтому произошел определенный диссонанс между тем, что транслировал Навальный и теми эмоциональными ожиданиями, которые сейчас характерны для его сторонников», – пояснил политолог.



Напомним, в минувшее воскресенье блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии рейсом «Победы». Сразу по прилету в аэропорту Шереметьево Навальный был задержан. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». В понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Тихановской предрекли повторение судьбы Навального 19 января 2021, 14:18

Фото: imago images/SKATA/SERGEI ILNITSKY

/ЕРА/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о помощи со стороны международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения на родину. «Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. «Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница. «И если сторонники Тихановской начнут думать о ней таким же образом, то из этого ничего хорошего не выйдет. Граждане любого государства хотят, чтобы их лидер ориентировался на происходящее в родной стране. Потому история с поддержкой извне имеет массу рисков», – заключила эксперт. Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Эксперт предложил предъявить Навальному обвинения за призыв к санкциям против России 19 января 2021, 12:22 Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Навальный вызывает очевидную и понятную брезгливость, мешающую следить за его похождениями. Только этим можно объяснить тот факт, что его номинальные противники (не говоря о сторонниках) полностью проигнорировали очевидную, хотя и традиционную для России странность его уголовного преследования», – пишет Делягин на своем сайте. По его словам, «правоохранительные органы в принципе не реагировали на систематические и грубые нарушения им (Навальным) закона вплоть до его заболевания. … Правоохранительные органы в принципе не реагировали и не отреагировали до сих пор на многократную как минимум клевету Навального в отношении российского государства». «По сути … у российского государства остается последний шанс (предъявить Навальному) … обвинения в тех преступлениях против России, которые он, насколько можно судить, совершил. Это как минимум клевета и призыв к введению против нас санкций, который трудно трактовать иначе, кроме как «измена Родине». … Если этого не будет сделано, и Навальный, как обычно, будет выпущен в окружающую среду по отбытии стандартного 30-дневного срока – это будет означать не только полную неприкосновенность либерального Гапона, но и физическое отсутствие в России государства, способного хотя бы к минимальной самозащите», – считает Делягин. В свою очередь писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков считает, что пресечь политизацию дела Навального помогло бы строгое следование закону. «Для того чтобы не допускать таких историй, как случай с Навальным, есть только один рецепт – безусловное соблюдение российского законодательства. Если бы такой подход применялся с самого начала, никакого «казуса Навального» мы бы не наблюдали», – указал он в комментарии «Свободной прессе». Он напомнил, что у Навального есть два условных срока. «Если бы сразу применили закон, он давно бы трудился на стройках народного хозяйства на пользу Родине. Не было бы никаких попыток обвинить Россию в его несуществующем отравлении, не было бы ничего, кроме преступника, отбывающего наказание. И это было бы весьма наглядно. Потому что вслед за Навальным этой безнаказанностью хотят пользоваться и всевозможные «навальнята». Их лидер нарушил правила условного заключения? Нарушил. Находится в федеральном розыске? Да. Какие санкции предусматривает за это закон, так и надо действовать. Не обращая внимания на чей-либо вой. И так власть должна поступать всегда и во всем», – заявил Стариков. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Генпрокуратура сообщила о проигнорированных ФРГ вопросах по Навальному 18 января 2021, 20:15 Текст: Ксения Панькова

Полученные Россией ответы минюста Германии по инциденту с блогером Алексеем Навальным малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. «В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», – приводит РИА «Новости» сообщение. В частности, указывается, что не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований. «Согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование предметов – бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово. В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе», – пояснили в Генпрокуратуре. Кроме того, отмечается, что России отказано в опросе сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией» Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ. При этом, исходя из многочисленных данных, публикуемых в соцсетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, Певчих была в числе провожающих его лиц. Помимо прочего, не исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске. «Все вышеперечисленное говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны», – добавили в ведомстве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.