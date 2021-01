РОЦИТ защитит пользователей соцсетей от неправомерной блокировки Facebook и Instagram анонсировали открытие представительств в Турции 18 января 2021, 19:41 Текст: Елизавета Булкина

Facebook и Instagram намерены открыть представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян. «За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», – передает заявление Сайяна РИА «Новости». Власти Турции в ноябре оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 10 млн турецких лир (около 1,2 млн долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране. В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 млн обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином. Сообщения, которые власти республики сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Также компании должны хранить все данные своих турецких клиентов на территории Турции. Ранее антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.

Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз 17 января 2021, 06:54

Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах. В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности». Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple 18 января 2021, 06:39

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США. По мнению НКО, это нарушает условия пользования App Store. Apple при этом обвиняется «в причинении по неосторожности морального вреда», от компании требуют не только удалить Telegram, но и возместить ущерб. Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя» провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Издание пишет, что перспективы иска неясны. По закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают большим «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова, передает РИА «Новости». Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз. Посольство России в Турции раскрыло подробности о затонувшем российском сухогрузе 17 января 2021, 14:19

В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре. «По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства. Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера. Ранее Гюнер сообщил, что в Черном море затонул российский сухогруз. Он заявил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали 16 января 2021, 10:35

Руководство соцсетей Facebook и Instagram разблокировало личные учетные записи действующего президента США Дональда Трампа после их заморозки на фоне протестов в Вашингтоне. Компания Facebook, которой принадлежат оба сервиса, не выпустила соответствующего заявления, однако аккаунты Трампа вновь стали доступны для просмотра, передает ТАСС. Пока неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики 16 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера. «Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС. Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается. «Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза 17 января 2021, 15:18

Турция направила фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского судна в Черном море, сообщило Минобороны страны. «Для поддержки поисково-спасательной операции в район Бартына, где затонул российский сухогруз, направлен наш фрегат», – цитирует сообщение турецкого ведомства РИА «Новости». По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, все являются гражданами России. Двое из них погибли, пятеро спасены, заявлял губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен из Республиканской партии США 18 января 2021, 07:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – передает РИА «Новости» заявление Грин, размещенное в Telegram и Facebook. Она заявила, что конгресс должен «действовать быстро для защиты свободы слова в Америке». «Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка. Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за «многочисленных нарушений» политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов. Как указывает канал, Грин – сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику. Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конспирологической сети Америки QAnon. Россиянина с затонувшего у берегов Турции сухогруза спасли в Черном море 17 января 2021, 22:59

Среди шести спасенных членов экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего в Черном море, есть россиянин, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. Касимова сообщила, что «по официальным данным турецких властей», в экипаж входили 10 граждан Украины и двое россиян. Один из российских граждан – «старший техник судна» Николай Кринов – сейчас «находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет». Судьба второго россиянина «остается неизвестной». Кринов, которого в больнице посетили сотрудники посольства, сообщил, что сухогруз затонул «из-за плохих метеоусловий». Кринову «оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости». Кроме того, украинским морякам оказано содействие по установлению связи с родственниками, передает РИА «Новости». Как сообщил источник ТАСС, «шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести». При этом «поисково-спасательная операция приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток». Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Информации о национальности погибшего на данный момент нет. Лавров о планах заблокировать Telegram на Западе: Это будет интересно 18 января 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. «Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», – заметил Лавров, передает ТАСС. Ранее Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны. В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. На затонувшем у берегов Турции сухогрузе было двое россиян 17 января 2021, 18:25 Текст: Ксения Панькова

В береговой охране Турции сообщили, что из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin было двое россиян, подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Отмечается, что разные цифры о погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия. «Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек», – сказал источник РИА «Новости». Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет. Кроме того, министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что на борту затонувшего в Турции сухогруза Arvin находились десять украинских граждан. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Сообщалось, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. Там отметили, что владельцем судна является украинская компания. Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях 18 января 2021, 11:50 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны. «Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. РОЦИТ защитит пользователей соцсетей от неправомерной блокировки 18 января 2021, 17:16 Текст: Елизавета Булкина

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) заявил об открытии горячей линии для пользователей, которых неправомерно заблокировали в соцсетях. Им будет оказана правовая и информационная поддержка, говорится в сообщении организации. Отмечается, что для обеспечения интересов интернет-пользователей критически важной является нейтральность таких медиаплатформ, как YouTube, Twitter, ВКонтакте, Facebook, TikTok, Видео@Mail.Ru, ЯндексВидео и Instagram – по отношению к распространяемому на платформе контенту и его создателям. «Иными словами, важно, чтобы платформы самостоятельно не ставили одного пользователя в лучшее или худшее положение в сравнении с другими пользователями, а ранжировали контент в системе рекомендаций только на основании пользовательских предпочтений и популярности и осуществляли блокировки только того контента, который нарушает национальное законодательство», – говорится в сообщении на сайте РОЦИТ. Организация и бюро «ART DE LEX» осуществляют мониторинг медиаплатформ на предмет нарушения принципа их нейтральности и безвозмездно осуществляют правовую и информационную поддержку пользователей и создателей контента, столкнувшихся с подобными нарушениями. «Если ваш аккаунт был необоснованно заблокирован, пост или видео удалены или помечены, вы столкнулись с иными проявлениями несправедливого поведения медиаплатформы – вы можете обратиться на Горячую линию Рунета», – добавили в РОЦИТ. Между тем Роскомнадзор выявил и внес в базу данных ALERT Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1768 доменных адресов сайтов – злостных нарушителей авторских прав. «В базу ALERT внесены адреса сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав. По каждому из ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на постоянной основе на территории России в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Доменные адреса внесены в базу в октябре-декабре 2020 года в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Роскомнадзором и ВОИС в сентябре прошлого года. База данных ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах. Созданная в 1967 году Всемирная организация интеллектуальной собственности является самофинансируемым учреждением системы ООН. Стало известно о кибератаках на сайт ФСИН 18 января 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Массированные кибератаки на официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний велись в течение 13 часов с расположенных за рубежом серверов, сообщил источник во ФСИН. «Массированные Ddos-атаки происходили с 18.00 17 января до 07.00 18 января. Наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20.45 – 22.30, 23.00 – 00.30 и 04.00 – 06.00», – рассказал источник ТАСС. По словам источника, атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции и ряде других стран. Восстановить работу ресурса удалось к 7.00 понедельника. Ранее в понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Спасатели возобновили поиски членов экипажа судна «Арвин» в Черном море 18 января 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Спасательные службы Турции в понедельник возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза «Арвин» с украинско-российским экипажем. В работах участвуют береговая охрана Турции и правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet. Ведутся поиски пятерых членов экипажа, которых не удалось обнаружить в воскресенье. Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Информации о национальности погибшего на данный момент нет.