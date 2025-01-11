Володин передал Мадуро поздравления от Путина

Володин встретился с Мадуро в Венесуэле и передал поздравления от Путина

Tекст: Антон Антонов

«Хочу высказать слова благодарности за то, что в своем сегодняшнем плотном графике вы нашли время, чтобы встретиться. Примите поздравление с победой от нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также самые добрые пожелания. Успехов в служении гражданам Венесуэлы», – приводит слова Володина ТАСС.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что переговоры «прошли в присущей российско-венесуэльскому политическому диалогу деловой и добросердечной атмосфере».

В рамках поездки в Венесуэлу Володин также провел встречи с парламентариями разных стран, присутствовавших на инаугурации Мадуро. В числе его собеседников были спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, председатель Национального народного собрания Алжира Брахим Бугали, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин и председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу, что позволило ему занять пост главы государства до 2031 года. Володин представлял Россию на церемонии инаугурации Мадуро.