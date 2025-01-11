  • Новость часаЗа ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гренландия подойдет Америке для базы северного флота США
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    Умерла народная артистка России Добровольская
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с родителями
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    Названа длина загрязненной нефтью береговой линии в Крыму
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    28 комментариев
    11 января 2025, 07:35 • Новости дня

    Володин передал Мадуро поздравления от Путина

    Володин встретился с Мадуро в Венесуэле и передал поздравления от Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравления с победой на выборах от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

    «Хочу высказать слова благодарности за то, что в своем сегодняшнем плотном графике вы нашли время, чтобы встретиться. Примите поздравление с победой от нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также самые добрые пожелания. Успехов в служении гражданам Венесуэлы», – приводит слова Володина ТАСС.

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что переговоры «прошли в присущей российско-венесуэльскому политическому диалогу деловой и добросердечной атмосфере».

    В рамках поездки в Венесуэлу Володин также провел встречи с парламентариями разных стран, присутствовавших на инаугурации Мадуро. В числе его собеседников были спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, председатель Национального народного собрания Алжира Брахим Бугали, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин и председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу, что позволило ему занять пост главы государства до 2031 года. Володин представлял Россию на церемонии инаугурации Мадуро.

    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

    Коментарии (9)
    10 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

    В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.

    «Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.

    Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Коментарии (4)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (12)
    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Коментарии (6)
    9 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

    Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.

    Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

    Коментарии (28)
    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

    Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты, сообщило агентство Reuters.

    Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

    По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

    Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 00:30 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году

    В 2025 году пенсионный балл будет стоить 142,76 рубля, фиксированная выплата – 8728,73 рубля

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году россияне должны будут зарабатывать не менее 275 900 рублей в год для получения одного пенсионного балла, стоимость которого увеличится до 142,76 рубля.

    Российские пенсионеры в 2025 году будут ориентироваться на измененные экономические параметры для своих накоплений, сообщает RT. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новых условиях расчета пенсионных баллов. Для получения одного пенсионного балла доход должен составлять не менее 275 900 рублей в год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек.

    Чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов граждане наберут за свою трудовую деятельность, тем более существенными будут их страховые пенсии. Для подачи заявления на страховую пенсию в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов. Важные социальные периоды, такие как уход за ребенком или служба в армии, также учитываются в расчете пенсии.

    Начиная с 2025 года, стоимость одного пенсионного балла будет скорректирована до 142,76 рубля, что на 10 рублей больше предыдущего значения в 133,05 рубля. Фиксированная выплата увеличится почти на 600 рублей и составит 8728,73 рубля, что больше предыдущей суммы в 8134,88 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, что позволит увеличить размер выплат с учетом всех пропущенных индексаций, сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

    В 2025 году россиянам потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию, что на 1,8 больше, чем в 2024 году, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет 10 единиц. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

    Коментарии (3)
    10 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил продление маткапитала до 2030 года

    Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

    Комитет Госдумы одобрил продление маткапитала до 2030 года
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комитет Госдумы по защите семьи одобрил проект закона, продлевающий программу материнского капитала до конца 2030 года.

    Документ был внесен в Госдуму правительством России и доступен в думской электронной базе, сообщает РИА «Новости».

    В решении комитета сказано: «Рекомендовать Государственной думе принять названный проект федерального закона». Кроме того, комитет предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в следующем году материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и достигнет 676 398 рублей, а дополнительное финансирование обеспечит 3,2 млн семей в России необходимыми средствами до конца 2030 года.

    Коментарии (4)
    9 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин обозначил сроки работ по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Путин призвал ускорить работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

    Путин призвал начать активные работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море, передает ТАСС. На совещании с правительством он отметил, что необходимо учитывать потепление воды, которое произойдет весной и летом.

    «К этому моменту, если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны как предложения, но и должна быть начата их реализация самым активным образом. Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне», – заявил Путин, добавив, что работы должны быть завершены к моменту потепления воды.

    Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову в кратчайшие сроки подготовить и представить предложения по ликвидации последствий разлива.

    Ранее Путин назвал меры борьбы с разливом мазута в Черном море недостаточными. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сообщил о постоянном контакте с правительством в новогодние праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что в новогодние праздники поддерживал связь с большинством членов правительства, и работа не прекращалась.

    Во время совещания с членами правительства Путин сообщил, что оставался на связи с большинством из них в течение новогодних праздников, передает ТАСС.

    «Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года. Также Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году.

    Коментарии (33)
    9 января 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин назначил экс-прокурора Москвы замглавы МЧС

    Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замминистра МЧС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший прокурор Москвы Денис Попов назначен заместителем министра МЧС России указом президента.

    Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям России, передает ТАСС. Документ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Денис Попов, родившийся в 1972 году в Свердловске, ранее занимал должность прокурора Москвы с сентября 2019 по сентябрь 2024 года. Он завершил обучение в Российской правовой академии Минюста России в 2001 году, а начал работать в органах прокуратуры с 2000 года.


    Коментарии (0)
    8 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году

    Кремль: Путин в четверг проведет совещание с правительством по запуску новых нацпроектов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин 9 января проведет видеоконференцию с правительством, чтобы обсудить запуск новых национальных проектов.

    Владимир Путин 9 января проведет видеоконференцию с членами правительства, основной темой которой станет запуск новых национальных проектов, передает ТАСС. Это будет первое совещание главы государства с кабмином в новом году, а также первое публичное рабочее мероприятие Путина.

    В ходе встречи с докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Помимо этого, будут рассмотрены различные текущие вопросы, касающиеся реализации национальных проектов.

    С начала 2025 года в России стартовала реализация 19 новых национальных проектов, охватывающих такие сферы, как экономика, экология и другие. Первые национальные проекты были запущены 19 лет назад, с тех пор эта инициатива постоянно расширяется.

    После переизбрания на новый срок Владимир Путин подписал указ, где обозначил семь приоритетных направлений для развития страны до 2036 года. Эти направления включают в себя такие аспекты, как сохранение и укрепление здоровья населения, поддержка семьи, развитие личностного потенциала и создание комфортной среды для жизни.

    Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал о подготовке паспортов для 19 новых проектов, которые стартовали с 1 января 2025 года. Ожидается также, что к концу марта будет готов еще один проект, направленный на развитие биоэкономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году, а кроме того поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ
    Британия ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»
    Цена нефти Brent превысила 80 долларов впервые с октября
    США увеличили награду за Мадуро до 25 млн долларов
    Захарова объяснила шум вокруг ее Telegram-канала
    Россельхознадзор назвал Украину причиной вспышки ящура в ФРГ
    Перекрывшего для намаза дорогу тракториста оштрафовали

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превратит Мексику в американскую Украину

    Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............