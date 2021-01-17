В Москве началось прощание с Грачевским

Следственные органы Башкирии, комментируя общественный резонанс вокруг наказания уфимца Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии, сообщили, что погибший в тот момент не был опасен для детей, а осужденный избивал его и продержал на морозе четыре часа.

«Перед нанесением Санкиным телесных повреждений погибшему, последний не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих детей, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им», – приводит РИА «Новости» сообщение башкирского следкома.

Следователи также сообщили, что педофил в квартире просил мальчиков показать ему свои гениталии и обещал заплатить им за это 1,5 тыс. рублей. Дети отказались, вышли на улицу и кидали снежками в окно квартиры педофила, чтобы отомстить мужчине. В это время их и увидел Санкин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом погибший не преследовал детей. После этого Санкин нанес множественные удары руками и ногами ему, а также штакетником по голове и другим частям тела», – сообщили в ведомстве. Отмечается, что осужденный более четырех часов удерживал погибшего на улице, в лежачем положении, на морозе в домашней одежде. «В результате мужчина умер», – сообщили следователи, отметив, что у педофила не было с собой оружия, которым он мог угрожать людям. При этом остановили избиение только прибывшие на место полицейские. Кроме того, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тыс. рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил себе.

В четверг Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.

Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в совершении разбоя (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.