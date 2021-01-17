В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V»

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17 января, воскресенье | Последнее обновление — 08:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне
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Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны».
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Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией.
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Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V»
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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может подавить пандемию, заявил автор испанского издания французской газеты Monde diplomatique Федерико Куско.
Куско в своем материале отметил, что скептицизм по отношению к российской разработке на Западе связан с невежеством в отношении к русской научной традиции. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», – цитирует журналиста РИА «Новости».
По его мнению, разработка российской вакцины стала результатом «исторической цепочки научных разработок в России». «В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», – продолжил автор.
Напомним, российским препаратом прививаются в Бразилии, также «Спутник V» доставили в Аргентину.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса.
Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram.
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«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...», – написала она.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие».
Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.
Власти Молдавии допустили возможность вакцинации жителей Приднестровья «Спутником V»
Власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V», поскольку не смогут предоставить этому региону вакцину от коронавируса, партию которой пообещала Румыния, заявила президент страны Майя Санду.
«У нас есть такая идея – пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия», – передает ТАСС заявление Санду.
Вместе с тем она сказала, что в Кишиневе не намерены препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российской вакциной, чтобы у людей был выбор.
Накануне исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелиу Чокой заявил, что Молдавия готова к запланированному на февраль началу национальной программы вакцинации от коронавируса. К этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис.
При этом Чокой отметил, что в Кишиневе пока не знают, будет ли это Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих и остального населения.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
В России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID
Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем этапе испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», передает ТАСС.
«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов.
Ранее ВОЗ назвала число выявивших «британский» штамм коронавируса стран.
ЕС собрался снизить финансовую зависимость от США
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Еврокомиссия подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США, сообщают СМИ.
В ЕК заявили, что за время президентства Дональда Трампа стали заметны «слабые места» Европы. Выявленные проблемы необходимо «исправить, даже если он уйдет». Как считаю в ЕК, «речь идет о месте ЕС в мире». «О том, чтобы иметь экономическую и финансовую мощь, сопоставимую с нашим размером», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times слова представителя комиссии.
Financial Times указывает, что при Трампе политика США в отношении Ирана повлияла на финансовые инфраструктуры в Европе. В частности, указывается на систему SWIFT, расчетные системы Euroclear и Clearstream. ЕС пришлось создать специальные механизмы для платежей при сделках с Ираном. ЕС считает, что Европе нужно обеспечить защиту своих операторов, если «третья страна вынудит размещенную в ЕС финансово-рыночную инфраструктуру соблюдать введенные ею в одностороннем порядке санкции». Кроме того, планируется укрепить роль евро, так как финансовые рынки слишком зависимы от доллара.
Напомним, США обещали заставить Европу подчиниться санкциям против Ирана. В 2018 году иранский Центробанк отключили от SWIFT. ЕС создал специальный механизм для расчетов с Ираном – INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).
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В России за сутки выявили 24 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них «12,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4674, Санкт-Петербурге – 3253, Московской области – 1406.
Всего в стране выявлено 3 544 623 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 936 991 человека, из них 27 311 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 590 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 65085 человек.
Накануне, 15 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24715. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 623.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Китае за пять дней построили больницу на 1,5 тыс. палат для больных COVID-19
Китайские власти за последние пять дней создали в провинции Хэбэй специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового типа, сообщают СМИ.
Новая больница находится в городе Наньгун, куда доставляют заразившихся из прилегающего региона. В ближайшие дни в Китае планируют возвести еще шесть аналогичных объектов, площадь стандартной палаты составляет 18 кв. метров. Каждая комната хорошо вентилируется и обогревается, имеет точку доступа к интернету и отдельный санузел, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Одновременно ведется строительство аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуан – административном центре Хэбэя.
В провинции произошла вспышка коронавируса. На данный момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных – около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей.
Ранее Шицзячжуан решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых переносились бессимптомно. Жителям запрещено покидать город: все автомобильные трассы перекрыты, автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены.
В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V»
Самолет компании Aerolineas Argentinas, который везет в Аргентину новые дозы вакцины «Спутник V», приземлился в Буэнос-Айресе.
В Буэнос-Айересе приземлился самолет с новыми дозами российской вакционы, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведет администрация президента Аргентины.
Первые 300 тыс. доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез 300 тыс. доз второго компонента вакцины. Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии.
Ранее стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V».
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.
Инфекционист предложил обязать россиян вакцинироваться через трудовой договор
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить пункт о вакцинации против COVID-19 в трудовой договор тех категорий граждан, которые по роду своей деятельности общаются с большим числом людей.
«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях – пусть работает дворником, там безопасно», – сказал Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, «кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет». Он добавил, что скорбит по кончине режиссера Бориса Грачевского. «Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», – отметил инфекционист.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
В Москве расширили список категорий работающих москвичей для вакцинации от COVID-19
С 19 января от коронавируса в Москве могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что с 19 января расширяется «охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей».
«Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», – написал он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.
Названо число привитых от COVID в Петербурге
С начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В Петербурге наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей – 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы», – сообщается на сайте администрации города.
Уже привиты 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых среди жителей старше 60 лет – 7042 человека.
За весь период вакцинации в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты, уточняется в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, по данным пресс-службы, поручил ответственным комитетам и ведомствам ускорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания.
Президент Гвинеи привился российской вакциной от COVID «Спутник V»
Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу, сообщило агентство France-Presse.
«Наряду с главой государства прививку «Спутником V» также сделали члены правительства», – цитирует ТАСС представителя Агентства национальной безопасности в области здравоохранения (ANSS) Кори Кейра.
Центральное телевидение Гвинеи показало в минувшую пятницу репортаж о том, как Альфа Конде в столичном дворце Сакутуреа делает прививку вакциной «Спутник V», передал гвинейский новостной портал. В сюжете отмечалось, что президент республики дает пример всем гражданам страны в борьбе с коронавирусом. Портал указал, что вакцинация проводится в рамках второго этапа пилотной вакцинации.
Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник V». 30 декабря группа высших должностных лиц Гвинеи привилась от коронавируса российской вакциной.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии
Вакцинация медицинских работников российской вакциной «Спутник V», находящихся в зоне риска, начинается в Белоруссии, сообщил минздрав республики.
«Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам – в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным белорусского минздрава, в субботу учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников. «Прежде всего, планируется привить 2 285 медработников Минска, 3 460 брестского региона, 3 260 – витебского, 4 365 – гомельского, 1 735 – гродненского, 1 610 – могилевского, 2 485 – Минской области», – уточнили в ведомстве. Около 800 доз вакцины будет направлено для вакцинации медработников республиканских учреждений.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз.
Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР
Власти французской Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на острове случая заражения штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР), говорится в сообщении префектуры острова.
Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на Мойотте несколько дней назад, передает ТАСС. «Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января», – подчеркнули в префектуре.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
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