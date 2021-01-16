Российские туристы не пострадали при пожаре в отеле на Занзибаре Крыму пообещали морозы В Кабардино-Балкарии мошенники втянули 600 человек в финансовую пирамиду 16 января 2021, 14:08 Текст: Вера Басилая

Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жителей Кабардино-Балкарии превысил 260 млн рублей, сообщила региональная прокуратура. Жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. В полицию уже обратились более 600 местных жителей, пострадавших от действий злоумышленников. По их обращениям возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 млн рублей. Были арестованы шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию регионального МВД. Злоумышленники разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты, обещав вкладчикам доход в размере до 100% ежемесячно. По данным МВД, выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов. «Следствием установлено, что с февраля 2020 года по 6 января 2021 года неустановленные лица совместно с другими жителями республики, являющимися активными пользователями социальной сети Instagram, совершили хищение денежных средств граждан на сумму не менее 260 миллионов рублей», – говорится в сообщении регионального МВД. Ранее полицейские задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у пенсионеров, предлагая им инвестировать в возведение супермаркетов.

В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer 15 января 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру 15 января 2021, 19:02

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Появилась видеозапись, на которой сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь проникает в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. За проникновение в чужой дом Соболь позже была задержана. На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального, сначала пытается прорваться в квартиру пенсионерки и настойчиво требует поговорить с неким Константином. Хозяйка квартиры объясняет, что человек с таким именем здесь не проживает, и угрожает вызвать сотрудников полиции, передает Life. Затем Соболь все же переступает порог квартиры и ходит по ней, снимая свои действия на телефон. Напомним, после инцидента против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В СК сообщили, что она дважды пыталась проникнуть в чужое жилье. «Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится на сайте СК. США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России 15 января 2021, 19:39

Фото: Mikhail Chernichkin/REUTERS

Текст: Вера Басилая

США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова. «По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой. Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Европейские эксперты, комментируя планы Алексея Навального вернуться в Россию и его призывы ввести новые санкции против Москвы, усомнились в искренности любви блогера к Родине. «В воскресенье Навальный планирует совершить громкое возвращение в Россию. Но кто из тех, кто будет его приветствовать, знает, что он требовал еще больше санкций против своей же страны перед иностранными парламентариями, в частности Европейским парламентом?» – задался вопросом в Twitter депутат Европарламента Тьерри Мариани. На планы блогера вернуться в Россию обратил внимание и депутат парламента Италии Паоло Гримольди. «Алексей Навальный, … который утверждает, что его отравили российские власти, недавно объявил о своем намерении вскоре вернуться в Россию. То есть теперь он чувствует себя в России в безопасности?! Значит, сейчас еще больше оснований думать, что никто его не отравил или, по крайней мере, уж точно не российские политические лидеры», – написал он. Он также выразил уверенность, что «гражданин, любящий свою страну, никогда бы не попросил ввести санкции против нее». «У меня есть много сомнений в искренности любви господина Навального к России. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что он получит теплый прием», – резюмировал Гримольди. В свою очередь вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева обратила внимание, что «на фоне тяжелого политического кризиса и пародии на демократию в самом сердце США еще одна довольно похожая провокация (возвращение Навального в Россию) почему-то не освещается в публичном пространстве». «Он (Навальный) и его кураторы вряд ли могут рассчитывать на теплый прием с хлебом-солью. Этот шаг – в свете его незавершенных процессов по отмыванию денег, административного нарушения условного срока и неявки по повестке в суд, поисков известности через публичные обвинения в умышленном отравлении и «де-факто» измены Родине с призывами ввести санкции против Российской Федерации – по моему мнению, является попыткой обрести новую славу, разжечь ненужную напряженность и призвать к собранию людей на фоне пандемии без реальной необходимости. Я надеюсь и верю, что демократия в Российской Федерации не поддастся провокациям и не потерпит такого поведения», – написала она в Facebook. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Стало известно условие приостановки американских санкций против «Северного потока – 2» 15 января 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода, сообщила газета Handelsblatt. Бернс считает, что это дало бы возможность новой администрации США доверительно говорить с правительством Германии и другими участниками проекта, передает ТАСС. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией 15 января 2021, 21:38 Текст: Елизавета Булкина

Условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая по видеосвязи на дискуссии на Гайдаровском форуме. «Сейчас мы говорим о том, что необходимо реализовать Минские соглашения, и это является неким предусловием возобновления нормализации отношений с Россией», – передает его слова ТАСС. Дипломат отметил, что сейчас в отношениях между Брюсселем и Москвой наблюдается «не сотрудничество, а конфронтация, разъединение ценностей, и из-за пандемии идет дальнейшее отчуждение». При этом, отметил Эдерер, полностью разорвать отношения с Россией нельзя и со стратегической точки зрения, и с учетом культурных, географических, исторических и геополитических связей. Стороны должны сесть за стол переговоров и понять, чего хотят друг от друга. Представитель ЕС указал на модель сосуществования между двумя крупными игроками, которая «дает достаточно пространства к обходу острых углов» и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам, например, по проблематике изменения климата. Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины». Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В ОБСЕ отреагировали на решение России выйти из ДОН 15 января 2021, 23:44

Фото: Omar Marques/

Sopa Images/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

ОБСЕ сожалеет о выходе любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН), который входит в концептуальную базу контроля над вооружениями международной организации, заявили в секретариате ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США. «ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями. Хотя ОБСЕ не участник договора, Договор по открытому небу является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ. Поэтому это вызывает обеспокоенность ОБСЕ», – приводит слова представителя отдела коммуникации и связей со СМИ организации ТАСС. В ОБСЕ при этом пояснили, что орган по осуществлению ДОН – Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) – не является частью этой международной организации, но ее секретариат оказывает административную поддержку комиссии со стороны. В связи с этим ОБСЕ рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств – участников этого договора, которые входят в состав ККОН. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В МИД России не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации. Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН 15 января 2021, 21:25

Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON

/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Великобритания выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) и призвала Москву пересмотреть свое решение, сообщил представитель министерства иностранных дел королевства. «Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США. Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России 15 января 2021, 15:32

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Москва выступает за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поскольку США в ходе своей биологической деятельности на постсоветском пространстве получают штаммы заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий на территории республик бывшего СССР. Из-за отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО контролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы минобороны США не представляется возможным. «Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа. «В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях», – отметила дипломат. Россия поддерживает возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокирует Вашингтон, и в этой связи призывает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников. «В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов», – подчеркнула Захарова. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет». Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД России подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. В ЛНР сообщили о диверсии на газопроводе 15 января 2021, 20:16 Текст: Елизавета Булкина

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировало взрыв на газопроводе «Лутугино-Хрящеватое» как «диверсию», сообщила пресс-служба ведомства. «15 января около 04.50 вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района неустановленными лицами в результате взрыва поврежден отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм «Лутугино – Хрящеватое». (…) Факт подрыва газопровода согласно п. «б» части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте министерства. На месте работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР, а также специалисты МЧС и МВД. Отмечается, что в результате без газоснабжения остались 12 680 абонентов и 18 социальных объектов, «в том числе Лутугинская центральная районная многопрофильная больница, где на стационарном лечении находится 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии». «Создан оперативный штаб техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и работает над устранением аварии. (…) В него вошли руководители всех служб жизнеобеспечения района», – приводятся на сайте правительства ЛНР слова заместителя главы районной администрации Оксаны Ходыкиной. Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности 15 января 2021, 20:00

Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Искусственный интеллект может отличить африканца от европейца, но вряд ли возможно научить его точно распознавать национальности по видео с камер наблюдения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что китайская компания научилась распознавать уйгуров с помощью ИИ. Он также выразил сомнение в способности таких систем достоверно определять людей в масках. СМИ сообщили, что китайская компания Huawei разработала технологию, которая позволяет использовать искусственный интеллект и видеонаблюдение для нахождения в толпе людей, принадлежащих к таким этническим группам, как уйгуры и хань. «Понятно, что негра от русского искусственный интеллект сейчас может отличить, а про то, что они научились уйгуров отличать от китайцев – я сомневаюсь. Ровно как и не верю в то, что уже научили ИИ распознавать людей в шапках и масках», – говорит Ашманов. Он объясняет, что искусственный интеллект можно научить определять людей с закрытыми масками или шапками лицами. Но в данном случае пятую часть объектов распознать не удастся. «Но 20% – это категорически негодный процент. В этой работе нужно полпроцента ложных срабатываний. То есть порог использования в таких системах, особенно когда ведется анализ сотни тысяч людей на улицах или в аэропортах, должен быть 99,5%. Иначе получится слишком много ложных срабатываний, из-за чего придется посадить целую кучу сотрудников, которые будут разбирать эти случаи», – подытожил собеседник. Ранее лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» сообщила, что разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевание выявляется на основе результата опроса по симптоматике и трех звуковых моделей. Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19 15 января 2021, 21:32

Фото: Inderlied/Kirchner-Media/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer. «Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт. «Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор. Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он. Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа. «Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик. «Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России. «Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт. «В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа возможная причина приостановки строительства «Северного потока – 2» 15 января 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 определит, когда продолжать строительство газопровода, в конце января – начале февраля. По словам источников, приостановка работ может быть связана со сменой власти в США. «Мы получили от датского энергетического агентства разрешение начать работы с пятницы (15 января). Но это не значит, что мы в пятницу возобновим прокладку труб», – сказал представитель Nord Stream 2, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt. В компании отметили, что смогут точнее определить время начала укладки трубы «только в конце января – начале февраля». Источники в деловых кругах отметили, что приостановка работ может быть связана с инаугурацией Джозефа Байдена и сменой власти в США, а ее цель – позволить властям ФРГ договориться с новой администрацией в Вашингтоне по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Тем временем Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии до конца весны продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев 15 января 2021, 15:07

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет, сообщила пресс-служба Московского театра Олега Табакова. «С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет. Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с «Табакеркой»: в 1988 году он увидел спектакль «Полоумный Журден» и решил, что хочет служить только в этом театре, о чем и сказал Олегу Павловичу Табакову. 1 января 1989 года Александра Воробьева приняли в труппу», – говорится на сайте театра. Отмечается, что артист сыграл в театре Табакова множество ролей, а некоторые спектакли, такие как «Два ангела, четыре человека», представить «без Воробьева просто невозможно». Как передает ТАСС, актер скончался не от коронавируса. Воробьев родился 14 февраля 1962 года. В 1983 году окончил ГИТИС. Спустя три года был приглашен в Московский областной театр драмы, где проработал полтора сезона. В 1988 году участвовал в показах для актеров театра Олега Табакова, с 1989 года являлся его артистом. Был занят во многих спектаклях, среди которых «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Два ангела, четыре человека», «Рассказ о счастливой Москве» и «Лицедей». Воробьев снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Участок», «Лето волков», «Исчезнувшие», «День дурака», «Громовы. Дом надежды», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмирал», «Завод». Также он играл в сериалах «Содержанки», «Каменская», «Дальнобойщики».