В ЛНР сообщили о диверсии на газопроводе

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировало взрыв на газопроводе «Лутугино-Хрящеватое» как «диверсию», сообщила пресс-служба ведомства.

«15 января около 04.50 вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района неустановленными лицами в результате взрыва поврежден отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм «Лутугино-Хрящеватое». (…) Факт подрыва газопровода согласно п. «б» части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте министерства.

На месте работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР, а также специалисты МЧС и МВД. Отмечается, что в результате без газоснабжения остались 12680 абонентов и 18 социальных объектов, «в том числе Лутугинская центральная районная многопрофильная больница, где на стационарном лечении находится 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии».

«Создан оперативный штаб техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и работает над устранением аварии. (…) В него вошли руководители всех служб жизнеобеспечения района», – приводятся на сайте правительства ЛНР слова заместителя главы районной администрации Оксаны Ходыкиной.