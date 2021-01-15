ЦБ запретил банкам списывать за долги выплаты на детей

Банк России указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, следует из информационного письма регулятора.

По информации Федеральной службы судебных приставов, на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается, передает ТАСС сообщение ЦБ.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет.

Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.

Сообщалось, что новые выплаты на детей вдвое превысили объем маткапитала в 2020 году.