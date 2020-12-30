Новые выплаты на детей вдвое превысили объем маткапитала в 2020 году

На ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми в рамках поддержки в пандемию в 2020 году было выделено 585 млрд рублей, что вдвое превысило объем выплат материнского капитала, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин.

«Выплаты получили семьи почти на 27,6 млн детей, а общий объем средств на эти выплаты составил 585 млрд рублей. Для сравнения, это в два раза больше, чем наши расходы на материнский семейный капитал в этом году», – цитирует ТАСС Топилин.

По его словам, оперативная работа по назначению и выплате денег в рамках поддержки в пандемию позволила фонду приобрести уникальный опыт.

«Мы прекрасно понимали, что в условиях, когда люди не могут ходить с заявлениями физически в отделения ПФР, нужно сделать это наиболее комфортно, наиболее удобно для семей с детьми, поэтому мы использовали технологию подачи заявлений через единый портал госуслуг», – добавил он.

Также Топилин отметил, что 92% российских семей с детьми до 8 лет уже получили выплаты к Новому году в размере пять тыс. рублей. По данным Минфина, всего деньги должны быть выплачены на 14,7 млн детей в возрасте до 8 лет.

«Мы ведем очень серьезную и масштабную работу по этим выплатам. Сразу после поручения президента наши отделения работали в выходные дни, чтобы оперативно сделать все начисления. Благодаря этому ПФР уже перечислил 67,7 млрд рублей более чем на 13,5 млн детей», – сказал он.

При этом министр уточнил, что в это число входят 560 тыс. детей, либо родившихся после 1 июля 2020 года, либо из семей, не подававших в 2020 году заявления на другие детские выплаты.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.

В Пенсионном фонде России сообщили, что родители, которые хотели бы получить выплаты в 5 тыс. рублей до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря.