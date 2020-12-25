ПФР рассказал об условиях получения выплат на детей до Нового года

Родители, которые хотели бы получить выплаты в 5 тыс. рублей до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря, сообщил Пенсионный фонд России.

«Родители должны подать заявление не позднее следующего не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать, и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей», – цитирует ТАСС сообщение ПФР.

Выплата будет начислена автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.