Полицию Нью-Йорка обвинили в чрезмерном применении силы при погромах

«Несмотря на то, что конкуренция за экспорт водорода будет высокой, Европа будет стремиться к созданию европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заявил газете ВЗЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал призыв к России лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга экспортировать водород как источник наиболее перспективной энергии в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов.

«Конкуренция на рынке водорода может быть довольно жесткой. Сейчас она минимальна, ведь и само потребление водорода очень небольшое – про него гораздо больше разговоров, чем реального использования», – объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Но, во-первых, все производители газа могут производить из него водород и поставлять его в Евросоюз. Во-вторых, те, у кого газа нет, могут установить на своей территории ветряки, солнечные панели и производить для Европы самый желанный зеленый водород, получаемый через электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии. Поэтому участников рынка станет очень много, и предложение будет довольно высоким», – добавил эксперт.

При этом собеседник отметил явное преимущество России по сравнению с конкурентами за поставки водородного топлива в Евросоюз. «Прежде всего, у нас есть природный газ – метан, из которого мы можем производить голубой водород. По благосклонности Евросоюза этот тип водорода находится на втором или третьем месте после зеленого», – рассказал Юшков.

«Кроме того, у нас и собственная инфраструктура для транспортировки водорода. Россия может просто по газопроводам пускать водород вперемешку с метаном, и, если нужно, модернизировать для этого другие газопроводы», – добавил он.

Третьим конкурентным преимуществом России эксперт назвал наличие в стране большого количества атомных электростанций, из энергии которых можно получать еще один тип водорода – желтый. «Такой водород тоже достаточно желанный для Европы, потому что АЭС почти не производят выбросов парниковых газов в атмосферу. Так мы можем поставлять более разнообразный водород по сравнению другими поставщиками», – констатировал собеседник.

Среди других потенциальных участников рынка экспорта водорода Юшков упомянул Ближний Восток, в частности, Катар и Саудовскую Аравию, прибрежные страны, наиболее стабильные страны Африки, «где солнечные панели не поколотят молотками».

«Однако в этих странах может не быть собственных ресурсов и технологий. Прежде всего им нужно будет привлечь инвестиции, скорее всего, европейские, наладить производство и только после этого продавать водород. Для самого же Евросоюза гораздо выгоднее оставить деньги и производство внутри своих границ, ведь вся эта история в целом сделана для создания своего рода европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заключил эксперт.

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Напомним, лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг заявил, что Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов.

«Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме.

По словам Чунга, «с технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуется помощь других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Они могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России».

Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3».