В Индии запланировали начать производство автоматов АК-203

Минобороны Индии в ближайшее время подпишет контракт с местным заводом на поставку автоматов Калашникова АК-203, главнокомандующий Сухопутными силами Индии генерал Манодж Мукунд Нараван.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. В последний момент были некоторые заминки и загвоздки, но сейчас они урегулированы. Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени», – передает РИА «Новости» слова генерала.

Завод по производству АК-203 в индийском городе Корва – совместное предприятие российского концерна «Калашников» и индийской стороны – был открыт 3 марта 2019 года. Ожидается, что для индийской армии завод выпустит более 670 тыс.автоматов Калашникова. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом автоматов другим странам.

По данным издания The Economic Times, один АК-203, произведенный на заводе в Корве, будет стоить около 70 тыс. рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки – почти 90 тыс. за штуку.

Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии.