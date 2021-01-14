Лучший учитель России найден мертвым в Москве

Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», 67-летний биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве.

Тело учителя было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда Квашенко нашли, он был мертв уже около недели, сообщает РЕН ТВ.

Андрей Квашенко преподавал в московской гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год он признавался лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».