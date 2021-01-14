В больнице Омска произошел пожар из-за холодильника Самолет рейса Москва – Салехард аварийно сел в Пулково 14 января 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщил представитель экстренных служб. После взлета на борту лайнера сработал датчик неисправности приборов, передает РИА «Новости». По предварительным данным, самолет и пассажиры при посадке не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются. Какой авиакомпании принадлежит лайнер, собеседник агентства не уточнил. Напомним, 16 декабря Boeing 737, вылетевший из Домодедово, приземлился в аэропорту Пулково. Во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.

