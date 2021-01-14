Самолет рейса Москва – Салехард аварийно сел в Пулково
14 января 2021, 08:12
Текст: Дмитрий Зубарев
Пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщил представитель экстренных служб.
После взлета на борту лайнера сработал датчик неисправности приборов, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, самолет и пассажиры при посадке не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.
Какой авиакомпании принадлежит лайнер, собеседник агентства не уточнил.
Напомним, 16 декабря Boeing 737, вылетевший из Домодедово, приземлился в аэропорту Пулково. Во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.