Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство

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13 января, среда | Последнее обновление — 20:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство
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Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей за все четыре года его президентства и составил 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
Действия Трампа одобряют 34% респондентов, не одобряют – 63%. Между тем рейтинг действующего главы США среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему остается высоким – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года – тогда Трампа поддерживали 83% опрошенных республиканцев, передает РИА «Новости».
Уровень поддержки Трампа снизился также среди независимых избирателей, поддержать его готовы 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.
Politico подчеркивает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был «необычайно стабильным» и, как правило, фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Рейтинг Трампа упал после его отказа признать поражение на выборах, а также после штурма Капитолия.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США
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Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.
«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter.
По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер.
Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится».
Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС.
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Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа
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Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов.
Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант».
7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов.
Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android
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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.
9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.
Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России
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«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист.
«Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».
«Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.
Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.
Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.
И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.
Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.
Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Эксперт назвал главный вопрос противостояния политических сил в США
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«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января.
«После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник.
При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он.
Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов.
Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа
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Конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.
Рид сообщил, что во вторник собирается «присоединиться к своим коллегам по Палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Fox News со ссылкой на источники утверждает, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти якобы признал «некоторую вину» за беспорядки в Вашингтоне, после чего Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в телефонном разговоре между конгрессменами-республиканцами. Сам Маккарти «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».
Напомним, Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвиняют в подстрекательстве. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа
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Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% – до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости».
По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Соцсети заполнили слухи о решении Трампа устроить «массовые аресты»
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В англоязычном сегменте Twitter активно распространяются слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы решил воспользоваться «Законом о восстании» (Insurrection Act) 1807 года.
Twitter заполнили сообщения о том, что закон «подписан». Также сообщаются подробности «решения Трампа». Напрмер, Jat Styles утверждает, что военные уже направлены для «проведения массовых арестов». Также он заявил о «заморозке счетов Клинтон, Байдена и Обамы». Jat Mark Friesen заявил, что следует ожидать «многочисленных арестов». По версии «источников», на которые он ссылается, «возможно, только 10 сенаторов смогут избежать преследования». Peyton заявляет о закрытии воздушного пространства над Вашингтоном. Также в соцсетях утверждают, будто вице-президентом стал экс-советник Трампа Майкл Флинн.
Напомним, после начала погромов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Белый дом пригрозил подавить беспорядки военной силой по закону 1807 года.
Сейчас в Конгрессе США обсуждают использование 25-й поправки к конституции или импичмента, чтобы лишить Трампа власти после того, как его сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы. CNN утверждала, что вице-президент США Майкл Пенс якобы не исключает возможности отстранения Трампа от должности.
Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу
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Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, в котором глава государства обвиняется в подстрекательстве к восстанию.
Документ опубликован CNN, в нем утверждается, что Трамп будет угрожать национальной безопасности и конституции страны, если останется на своем посту.
Инициативу планируется внести на рассмотрение нижней палаты.
Авторы инициативы предлагают провести импичмент, свершить суд над Трампом, отстранить его от должности, а также лишить его права занимать любую почетную должность в США.
В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Parler удалило публикацию адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса
Исполнительный директор Parler Джон Матце сообщил, что были удалены некоторые публикации адвоката действующего президента США Дональда Трампа Лина Вуда, в том числе пост с призывом расстрелять вице-президента Майка Пенса.
«Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены», – отметил Матце, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Mediaite.
Портал приводит скриншот удаленной публикации. «Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ», – говорится в тексте публикации.
Как сообщил Mediaite, Вуд не знал, что приложение удалило его публикации. «Я не знаю ни о каких действиях Parler, направленных на удаление моих публикаций. Если это и произошло, то меня об этом не уведомили. Моя публикация о Пенсе – это риторическая гипербола, передающая мое мнение о его действиях, касающихся голосования коллегии выборщиков, которые я считаю предательством «нас, народа» (конституция США начинается со слов «Мы, народ Соединенных Штатов» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Вуд.
Трамп, по данным источников, со среды не разговаривает со своим напарником на минувших выборах, вице-президентом Майклом Пенсом. Дело в том, что, как полагает хозяин Белого дома, Пенс предал его.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Напомним, в воскресенье СМИ со ссылкой на окружение политика сообщили, что Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. В среду его сторонники, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества
Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook, заявив, что IT-гиганты и соцсети «совершают ужасную ошибку», удаляя учетные записи и посты.
«Они раскалывают [наше общество] и демонстрируют поведение, которое я предсказывал уже очень давно, однако никто не отреагировал», – приводит RT в своем Telegram слова Трампа. Он также выразил мнение, что IT-гиганты совершают «ужасную ошибку и очень плохо влияют» на США.
«Они призывают других последовать их примеру, что создает много проблем и большую опасность. Таким действиям всегда можно дать отпор. Я никогда не видел такого [народного] возмущения, как сейчас. Это ужасно», – добавил президент США.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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