Эксперт назвал возможную причину задержания россиян в Южном Судане

В истории с задержанием Варламова и Верзилова в Южном Судане мог быть замешан меркантильный или политический интерес, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Герасимов. Группу россиян задержали днем в среду, ближе к вечеру стало известно об их освобождении.

«В таких случаях обычно ищут мирные пути, какой-то договоренности. В Судане обычно стараются отдавать людей, попавших в заложники. В данной ситуации многое зависело от гибкости внешнеполитических ведомств обеих стран и того, какого рода силы подключились к этой акции. Но просто так ехать в страну, особенно в условиях пандемии, выглядит полной авантюрой», – считает доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.

Эксперт отметил, что Россия поддерживает отношения с Южным Судам на уровне посольств. «Дипломатическое представительство в Москве появилось сразу после разделения страны на две части. У официальных властей не было очевидных причин задерживать россиян. Россия никогда не играла там антигосударственной роли. Когда-то там стоял контингент наших вертолетчиков по линии ООН. А сейчас там в основном находятся эфиопские ООНовцы», – пояснил собеседник.

Герасимов не исключил, что в этой истории были замешаны меркантильные или политические мотивы. «При этом в последние годы суданцы поддерживали Россию по вопросу Крыма, демонстрируют дружелюбность и готовность к взаимодействию. У России и Судана традиционно были нормальные отношения. Однако со стороны южан могут быть какие-то экстремистские позывы, возможно влияние внешних сил», – предположил эксперт.

Само государство достаточно молодое, «поэтому пока сложно сказать, что оно оформилось структурно и в нем должно функционируют все ветви власти». «Внутри страны продолжается противостояние представителей трех основных племен: Нуэр, Шиллук и Динка. Остается ряд нерешенных проблем с Северным Суданом, поскольку почти везде была некорректно проведена демаркация границ. Страна небогатая, плохо отлажена транспортная инфраструктура», – подытожил Герасимов.

Вечером в среду стало известно, что задержанных днем в Южном Судане россиян, в том числе блогера Илью Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, отпустили на свободу. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, «в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана».

Посольство России в Уганде пояснило, что против российских граждан не выдвигали обвинений. Там добавили, что они переночуют в городе Капоэта и направятся в столицу – город Джубу.

При задержании у Варламова, его супруги Любови, Верзилова и двух их спутников были изъяты телефоны. Один из задержанных россиян рассказал об условиях содержания в камере. По одной из версий, задержание произошло по той причине, что у кого-то из членов группы был пульт от управления дроном, хотя самого беспилотника у них не было.

Российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан, получило от россиян обращение в связи с их задержанием в Капоэта. Захарова сообщила, что диппредставительство предпринимает усилия по освобождению задержанных.