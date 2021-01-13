Лицензии для бизнеса предложили пустить под «регуляторную гильотину»

На систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса в России необходимо распространить «регуляторную гильотину», заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Может быть, и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение - распространить принципы «регуляторной гильотины» с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование», – цитирует РИА «Новости» Григоренко.

Отметим, реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», проводилась по поручению президента в течение последних двух лет. Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

По словам Григоренко, цель реформы – найти баланс между интересами бизнеса и защитой прав потребителей. Вместе с тем, он напомнил, что сейчас в России существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения различных разрешений и согласований.

«Было бы правильно сохранить тот же механизм рассмотрения всех новых требований к бизнесу, которые у нас присутствовали в последние два года, на площадке правительства», – добавил Григоренко. По его словам, речь идет о механизме согласования всех новых норм с бизнесом на специальных рабочих группах в правительстве.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести «умную оптимизацию» госаппарата на основании реального кадрового положения в ведомствах.

Также авторы доклада предлагают «регуляторную гильотину», предполагающую сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Такая мера должна привести к сокращению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.