«Умную оптимизацию» численности госслужащих предложили провести в России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести «умную оптимизацию» госаппарата на основании реального кадрового положения в ведомствах.

Аналитики полагают, что цифровизация госаппарата позволит минимизировать рутину и сконцентрирует работу госслужащих на аналитике и прогнозировании, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

Исследователи отмечают, что в 52 центральных аппаратах федеральных ведомств число госслужащих может быть «относительно безболезненно» сокращено на 11 %. Чиновников с этих мест предлагается трудоустроить с изменением функций.

Также авторы доклада предлагают «регуляторную гильотину», предполагающую сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Такая мера должна привести к сокращению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.

Эксперты ВШЭ считают необходимым наращивание «мозговых центров», работающих в интересах правительства. Такие центры должен анализировать и моделировать большие данные, которые позволят государству «видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы».