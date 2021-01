«Белавиа» продлила приостановку большинства рейсов в Россию по 27 марта Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций Эксперт назвал причину атак «глубинного государства» на Трампа 13 января 2021, 16:35

Фото: David Cliff/ZUMA/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Это спиральный процесс, в который сам Трамп внес колоссальный вклад», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Макаренко. Так он прокомментировал многочисленные ограничения со стороны бизнеса в отношении президента США Дональда Трампа и его сторонников, включая блокировку соцсетей и принудительное закрытие банковских счетов. «Данную ситуацию можно оценить как глубокий политический кризис в США. Он вызван нараставшей все это время, вплоть до последних дней, поляризацией американского общества», – убежден председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. По словам эксперта, происходящее в США – это «спиральный процесс, в который сам Дональд Трамп внес колоссальный вклад». «Американский истеблишмент к Трампу относился двояко. С одной стороны – крупный бизнес, который, возможно, называют «глубинным государством», приветствовал его налоговые реформы и ряд других шагов», – продолжил эксперт. С другой стороны, отметил политолог, «конфронтационный политический стиль и непредсказуемость уходящего главы Белого дома их настораживали». «Все бы кончилось мирно, если бы Трамп 6 января не призвал своих сторонников идти к Капитолию, что вылилось в захват здания и окончилось человеческими жертвами», – считает собеседник. По словам Макаренко, именно этот шаг для значительной части американского истеблишмента, включая часть Республиканской партии, оказался неприемлем. Затем последовала жесткая реакция, включая попытки импичмента президента и демонстративные акции, отметил он. «Причем если блокировка аккаунтов в соцсетях – это попытки ограничить возможности Трампа общаться со своими сторонниками, то ряд других шагов со стороны бизнеса носят символический характер, – считает политолог. – Они призваны показать неприемлемость фигуры президента. Это и отказ от использования его гольф-полей, и шаги со стороны банков, которые принудительно закрывают его счета, и их решение не выделять деньги на поддержку политиков, симпатизирующих Трампу». Тем временем компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley, приостановили спонсирование в поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу, сообщает агентство Bloomberg. В то же время Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начинает историческое расследование по исключению из своего состава адвоката Трампа Руди Джулиани, сообщают «Известия». Вместе с тем, Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, принадлежащем Трампу, из-за недавних беспорядков, которые вылились в штурм здания Конгресса США.