Эксперт назвал причину атак «глубинного государства» на Трампа

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13 января, среда  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских сепаратистов Аслан Масхадов? Подробности...
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Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Эксперт назвал причину атак «глубинного государства» на Трампа

       13 января 2021, 16:35
    Фото: David Cliff/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Это спиральный процесс, в который сам Трамп внес колоссальный вклад», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Макаренко. Так он прокомментировал многочисленные ограничения со стороны бизнеса в отношении президента США Дональда Трампа и его сторонников, включая блокировку соцсетей и принудительное закрытие банковских счетов.

    «Данную ситуацию можно оценить как глубокий политический кризис в США. Он вызван нараставшей все это время, вплоть до последних дней, поляризацией американского общества», – убежден председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

    По словам эксперта, происходящее в США – это «спиральный процесс, в который сам Дональд Трамп внес колоссальный вклад». «Американский истеблишмент к Трампу относился двояко. С одной стороны – крупный бизнес, который, возможно, называют «глубинным государством», приветствовал его налоговые реформы и ряд других шагов», – продолжил эксперт.

    С другой стороны, отметил политолог, «конфронтационный политический стиль и непредсказуемость уходящего главы Белого дома их настораживали». «Все бы кончилось мирно, если бы Трамп 6 января не призвал своих сторонников идти к Капитолию, что вылилось в захват здания и окончилось человеческими жертвами», – считает собеседник.

    По словам Макаренко, именно этот шаг для значительной части американского истеблишмента, включая часть Республиканской партии, оказался неприемлем. Затем последовала жесткая реакция, включая попытки импичмента президента и демонстративные акции, отметил он.

    «Причем если блокировка аккаунтов в соцсетях – это попытки ограничить возможности Трампа общаться со своими сторонниками, то ряд других шагов со стороны бизнеса носят символический характер, – считает политолог. – Они призваны показать неприемлемость фигуры президента. Это и отказ от использования его гольф-полей, и шаги со стороны банков, которые принудительно закрывают его счета, и их решение не выделять деньги на поддержку политиков, симпатизирующих Трампу».

    Тем временем компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

    Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley, приостановили спонсирование в поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу, сообщает агентство Bloomberg.

    В то же время Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начинает историческое расследование по исключению из своего состава адвоката Трампа Руди Джулиани, сообщают «Известия».

    Вместе с тем, Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, принадлежащем Трампу, из-за недавних беспорядков, которые вылились в штурм здания Конгресса США.


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