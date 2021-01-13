Арабский журналист «отомстил» российскому участнику «Дакара»

Арабский журналист Ибрахим Аль-Зубаиди попытался уличить в «жульничестве» российского участника ралли «Дакар» Сергея Карякина, который ранее обвинил гонщиков из Саудовской Аравии в нечестном поведении на трассе.

В в Instagram арабского журналиста размещено видео, на котором джип везет на жесткой сцепке машину россиянина.

«Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео», – написал Аль-Зубаиди.

«Вчерашняя ситуация тяжело сказалась на результате нашего экипажа. К сожалению, мы выбываем из числа претендентов на подиум, но в первую очередь, как спортсмены, мы хотим проехать всю трассу «Дакар»-2021 до конца. Путь к старту был нелегким, все много раз висело на волоске, но мы никогда не опускали рук. Не будем делать это и сейчас. «Пить чай» на спецучастке, оказывается, популярно в этих местах, правда, повод для этого у всех разный. Кто-то использует «чай» как возможность ворваться на подиум всеми возможными способами, а кто-то – доехать до финиша. Думаю, это все-таки разные вещи», – заявила официальный представитель команды журналист Мария Мельникова.

Как ранее сообщал Чемпионат, Карякин обвинил одного из арабских гонщиков в использовании на трассе «черной технички» (не предусмотренной регламентом гонки машины технической помощи), которая помогала спортсмену из Саудовской Аравии с колесами и запчастями.

Сам же Салех Альсаиф, которого и имел ввиду россиянин, ответил, что это была не нелегальная помощь с запчастями и колесами, а фанаты «привозили чай на маршрут», чтобы поддержать спортсменов, за которых болеют.