Стала известна причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске

Собственник одной из квартир высотки в Красноярске перегрузил строительным мусором кабину лифта, что привело к нарушению его работы, сообщила управляющая компания дома.

Управляющая компания сообщила, что 12 января «собственник квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор», за две с половиной ходки «накидали полную «Газель», почти три куба строительного мусора, то есть грузили по тонне, плюс вес двоих (людей), плюс грузили с перекосом к задней стенке, (в результате случился) перекос кабины и разбалансировка направляющих», передает РИА «Новости».

В результате сработала аварийная автоматика, лифт остановился, и люди вышли.

В данный момент работа лифта налажена.

В службе стройнадзора Красноярского края подтвердили факт инцидента и сообщили, что по данным управляющей компании, накануне в лифте перевозили крупные вещи.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в красноярской новостройке лифт, в которой находились три женщины и ребенок, начало трясти, он несколько раз срывался в свободное падение, однако сработали уловители и трагедии удалось избежать.

Прокуратура Красноярского края начала проверку.

Ранее пенсионерка после травмы в лифте отсудила почти 600 тыс. рублей.