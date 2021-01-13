Стала известна причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске
13 января 2021, 12:45
Текст: Наталья Ануфриева
Собственник одной из квартир высотки в Красноярске перегрузил строительным мусором кабину лифта, что привело к нарушению его работы, сообщила управляющая компания дома.
Управляющая компания сообщила, что 12 января «собственник квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор», за две с половиной ходки «накидали полную «Газель», почти три куба строительного мусора, то есть грузили по тонне, плюс вес двоих (людей), плюс грузили с перекосом к задней стенке, (в результате случился) перекос кабины и разбалансировка направляющих», передает РИА «Новости».
В результате сработала аварийная автоматика, лифт остановился, и люди вышли.
В данный момент работа лифта налажена.
В службе стройнадзора Красноярского края подтвердили факт инцидента и сообщили, что по данным управляющей компании, накануне в лифте перевозили крупные вещи.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в красноярской новостройке лифт, в которой находились три женщины и ребенок, начало трясти, он несколько раз срывался в свободное падение, однако сработали уловители и трагедии удалось избежать.
Прокуратура Красноярского края начала проверку.
Ранее пенсионерка после травмы в лифте отсудила почти 600 тыс. рублей.