МИД отказался пересматривать договор о дружбе с Чехией из-за сноса памятника Коневу

Москва не считает снос памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии поводом для пересмотра Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Дипломат отметил, что чешская сторона, демонтировав памятник маршалу Коневу, нарушила положения двустороннего договора. «На это мы неоднократно обращали внимание Праги, в том числе предложив летом 2020 года провести соответствующие двусторонние консультации. Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнеры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы», – сказал Тяпкин, передает РИА «Новости».

«Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля», – подчеркнул дипломат.

В ноябре 2020 года по распоряжению муниципальных властей был снесен пьедестал, на котором на площади Интербригады в шестом районе Праги с 1980 года стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Сам памятник демонтировали в начале апреля. После этого СК России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. МИД назвал снос памятника Коневу подлым, а снос пьедестала памятника счел стремлением стереть в памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории.

После сноса разгорелся политический скандал – СМИ Чехии заявили, что в страну якобы въехал российский дипломат с ядом для того, чтобы отравить причастных к сносу памятника пражских политиков. Два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. МИД России объявил о введении ответных мер в отношении Праги.