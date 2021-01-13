В России за сутки выявили 22,9 тыс. случаев коронавируса

|
13 января, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: После массового отравления детей в Дагестане возбудили дело
Разделы
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
Подробности...
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
Подробности...
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
Подробности...
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
|
«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
В России за сутки выявили 22,9 тыс. случаев коронавируса
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявлено 22 850 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4320, Санкт-Петербурге – 3003, Московской области – 1189. Всего в стране выявлено 3 471 053 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 854 088 человек, из них 28 658 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 566 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 63 370 человека.
Накануне, 12 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 934. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 84.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины
|
|
Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США.
Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность».
«Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу».
Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости».
В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech.
В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
|
|
«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Финляндии выявили восемь случаев серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer
Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea)
По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС.
Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины.
Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн).
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию
|
|
Компания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», – сообщили РБК в Pfizer.
Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
Зафиксирован рост смертности от коронавируса в мире
|
|
С началом 2021 года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса, наибольшее число летальных исходов наблюдается в США, Бразилии и Мексике.
Наиболее высокий уровень смертности из-за коронавируса фиксируется в США – 376 тыс. умерших с начала пандемии. Прирост числа смертей за январь превышал отметку в 4 тыс. – это максимум за все время пандемии в США, передает ТАСС.
Тем временем в Бразилии из-за коронавируса умерли 203,5 тыс. человек, прирост числа смертей на прошлой неделе превышал 6,9 тыс. В Мексике от последствий COVID-19 умерли 134,3 тыс. пациентов, при этом суточный прирост летальных исходов с начала года пять раз превысил отметку в 1 тыс.
В свою очередь в Европе наиболее высокий прирост числа смертей из-за коронавируса в Великобритании – за последние семь дней показатель четыре раза превышал отметку в 1 тыс. Всего за время пандемии в стране умерло 82 тыс. человек.
Самая большая относительная смертность из-за коронавируса в Бельгии – там из 1 млн жителей умерло 1,7 тыс. пациентов. Также в числе стран, где относительная смертность наиболее высока, Словения (1454 умерших на 1 млн жителей), Босния и Герцеговина (1324), Италия (1311), Северная Македония (1265), Чехия (1238), Великобритания (1204), Болгария (1190), США (1160), Перу (1154), Испания (1118), Венгрия (1112), Хорватия (1076), Франция (1041), Мексика (1036) и Панама (1034).
Следом идет Швейцария, где на 1 млн жителей приходится 963 умерших, в Швеции – 931, в Германии – 502, в России – 427. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.
Напомним, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, который учитывает информацию международных организаций, федеральных и местных властей, в мире зафиксировано 90 005 800 случаев коронавируса.
Онищенко посоветовал, как перенести сильные морозы
|
|
В связи с надвигающимися морозами гражданам следует одеваться по погоде, не забывать про режимы питания и отдыха, а также носить маски, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его мнению, если все это соблюдать, заболеваемость коронавирусом снизится.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири настигнут «иссиня-черные» морозы. Метеоролог пояснил, что такими они называются, поскольку на прогностической карте отрицательные аномалии закрашиваются синим цветом, и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет».
«Ситуация с коронавирусом улучшится только при одном условии: если народ будет соблюдать элементарные правила. И если россияне будут ответственно и адекватно одеты по отношению к тепловому режиму – то есть не бегать в коротких легких курточках и, как наши девушки любят, в коротких юбчонках, да и еще в этих тонких колготках – то, конечно, на заболеваемость это тоже окажет эффект», – говорит Онищенко.
Специалист подчеркнул, что при минусовой температуре создаются «некомфортные условия для вируса», к тому же, как правило, на улицу выходят меньше людей, что также должно снизить количество заболевших. Также он отметил, что если морозы будут солнечными – то это окажет позитивное влияние, а если будет сырость и влага дадут обратный эффект.
«Самое главное ответственно подходить к состоянию своего собственного здоровья: быть одетыми по сезону, соблюдать масочный режим, особенно заходя в метро или другой общественный транспорт, и не забывать про режимы питания и отдыха, которые также являются неотъемлемой частью для любой погоды», – рекомендует врач.
Депутат также напомнил, что до 19 января идут Святки, которые предполагают хождение друг к другу в гости, поэтому он настоятельно рекомендует соблюдать в такие моменты особенную осторожность. «Возможно, от этого следует воздержаться. Я не предлагаю перевести это в онлайн режим, но, во всяком случае, следует скорректировать активность», – считает Онищенко.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, зафиксированный во время новогодних каникул, объясняется существенным сокращением контактов и морозами.
В ЕК ответили на вопрос о возможности расширения поставок «Спутник V» в ЕС
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель – прим. ВЗГЛЯД) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве, передает ТАСС.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса
|
|
Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс».
Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
«Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.
«Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей – голоса, дыхания и кашля», говорится в сообщении на сайте компании.
Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более 3 тыс. образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.
«Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он добавил, что в ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.
Тем временем главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в Москве в настоящее время более тяжелые, чем в первую пандемию.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом. По его словам, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%.
Ученый оценил возможность изменить вакцину в случае серьезной мутации COVID-19
Российские ученые могут скорректировать вакцину против коронавируса в случае необходимости, заявил ведущий специалист центра Гамалеи Федор Лисицын.
Лисицин в эфире «России 24» заявил, что для серьезного изменения S-белка коронавируса, при помощи которого тот проникает в клетку, необходима сильная мутация, передает ТАСС.
«Мы теперь уже очень хорошо знаем, как сделать новый белок для коронавируса, знаем, как сделать новые антитела, то есть просто будет скорректирована вакцина, если такое случится, вероятность чего, в общем-то, пока невелика. Мы потенциально к этому готовы, мы знаем, что делать», – пояснил ученый.
Ранее российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. 47-летняя женщина с лимфомой четвертой стадии заразилась еще в апреле, результаты теста на COVID-19 оставались положительными до 9 сентября.
До этого эксперт объяснял, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса.
В Госдуме заявили, что отказ Киева от вакцины «Спутник V» обрекает украинцев на заклание
|
|
Украинские власти подходом к российской вакцине «Спутник V» и своим желанием выслужиться перед «западными кураторами» представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете «сокрушался», что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости».
«Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что «Спутник V» делают люди с «неправильной идеологией». Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики», – подчеркнула она.
Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения. «Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам», – добавила парламентарий.
Панина считает, что народу Украины «остается лишь выразить сочувствие», так как его буквально «обрекают на заклание» в угоду желанию властей выслужиться перед «западными кураторами».
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США решили требовать от въезжающих иностранцев отрицательный тест на COVID-19
США будут требовать от всех прибывающих в страну иностранцев и пассажиров, прилетающих международными авиалиниями, отрицательный тест на коронавирус, сообщает The Wall Street Journal.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США намерены издать соответствующие указы во вторник. Они вступят в силу 26 января, передает РИА «Новости».
Вашингтон 25 декабря ввел требование, по которому все прилетающие из Великобритании пассажиры должны обязательно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такая мера была введена в связи с обнаружением в ряде штатов «британского» штамма COVID-19.
Китай резко отреагировали на слова премьера Британии о происхождении COVID
Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о виновных в пандемии COVID-19, сообщил Bloomberg.
Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины, передает РИА «Новости».
«Практика использования чешуи панголинов для поддержания мужской силы безумна. Пандемия коронавируса была результатом дисбаланса в отношениях человека с природой. Вирус произошел от летучих мышей или панголинов, из-за глупой идеи о том, что измельченная чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде», – сказал Джонсон на встрече мировых лидеров, посвященной защите природы.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые.
Накануне сообщалось, что эксперты по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении вируса, прибудут в Китай, 14 января.
В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID.
Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Кроме того, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.
Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Во Франции выявлен случай побочной реакции на вакцину Pfizer
Один случай побочной реакции аллергического характера без серьезных последствий на вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech зафиксирован во Франции, заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран.
Кампания по вакцинации препаратом компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) началась 27 декабря, восьмого января французский регулятор также одобрил для использования вакцину производства американской компании Moderna, поставки которой начались на этой неделе. «У нас в стране один случай побочного действия аллергического характера, который советует побочным эффектам, зафиксированным за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Верана.
Веран указал на то, что случай не имел серьезных последствий, и во Франции частота случаев побочного действия от прививки соответствует той, которая установлена за рубежом: около одного случая на 100 тысяч человек. В стране первые прививки получили 138 тысяч человек. К концу января власти рассчитывают провести вакцинацию около миллиона человек.
C момента начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, скончались свыше 67 тысяч.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
|
|