В Госдуме предложили повысить границу возраста бюджетного обучения

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Трампа окончательно сломали

Штурм Капитолия приведет к революции, но не к той, на которую рассчитывали сами штурмовавшие JIM URQUHART/REUTERS
Президента США как будто подменили. Лидер, прежде обещавший бороться за свою правду до конца, униженно заверяет, что все свое время тратит на передачу власти команде Байдена и не помышляет о реванше. Штурм Капитолия со стороны радикалов позволил демократам не только стереть политика Трампа в порошок, но и претендовать на установление в Америке однопартийной диктатуры в духе XIX века. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
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Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    В Госдуме предложили повысить границу возраста бюджетного обучения

    13 января 2021, 09:21

    Текст: Наталья Ануфриева

    Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предложили повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

    Один из авторов проекта зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Законопроектом «предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и, тем самым, конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества», указывается в пояснительной записке.

    Авторы напомнили, что согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно.

    При этом основным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например – получить пособие на рождение ребенка как молодой семье, получить стипендию как молодому ученому или получить грант по результатам конкурса молодежных проектов.

    «Представляется, что принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 100 Федерального закона «Об образовании в России» в части повышения студенческого возраста позволит большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки, а также повысить уровень своих знаний, компетенций и уровень жизни в целом», – говорится в документе.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов.


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