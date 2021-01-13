В Госдуме предложили повысить границу возраста бюджетного обучения

Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предложили повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

Один из авторов проекта зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Законопроектом «предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и, тем самым, конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества», указывается в пояснительной записке.

Авторы напомнили, что согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно.

При этом основным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например – получить пособие на рождение ребенка как молодой семье, получить стипендию как молодому ученому или получить грант по результатам конкурса молодежных проектов.

«Представляется, что принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 100 Федерального закона «Об образовании в России» в части повышения студенческого возраста позволит большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки, а также повысить уровень своих знаний, компетенций и уровень жизни в целом», – говорится в документе.

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