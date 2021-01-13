В ЦБ сказали, кого коснутся новые правила контроля оборота наличности

Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только переводы юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», – заявили в Банке России, передает РИА «Новости».

При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, в «ручном режиме» выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица: «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тыс. рублей».

Отмечается также, что в отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от 3 млн рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.

В ЦБ подчеркнули, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется.

«Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей», – отметили там.

Регулятор также заверил, что вступившие в силу поправки не несут в себе резких изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, «снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».

«Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», – заключили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России с 10 января вступили в силу новые поправки, которые усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Также вводится контроль за почтовыми переводами свыше 100 тыс. рублей.