Полицейских отстранили из-за предполагаемого участия в беспорядках в Вашингтоне

«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января.

«После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник.

При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он.

Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов.

Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.