Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий

Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ».

«Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?», – написала Дьюк в Twitter.

По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again.

Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам.

«Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News.

«Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так ... просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.