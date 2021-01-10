СМИ «потеряли» китайского миллиардера Джека Ма после критики властей

После того, как Джек Ма в конце октября раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний, бизнесмен перестал появляться в публичном пространстве. Слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba, миллиардера Джека Ма, расползающиеся по китайским соцсетям, достигли страниц мировых СМИ.

«В китайских социальных сетях быстро и широко распространяются слухи о том, где он находится, поскольку его вероятное исчезновение последовало за скандальной речью, которую он произнес на саммите 24 октября», – передает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал ABC.

Его последнее появление, похоже, было 31 октября, тогда Джек Ма принял участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире. По сведениям телеканала, он пропустил грандиозный финал своего собственного шоу Africa's Business Heroes, несмотря на то, что должен был играть роль главного судьи. Ранее Джек Ма говорил, что с нетерпением ждал этого события.

В декабре главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba. Ранее принадлежавшая ей финтех­-компания Ant Group сообщила о планах привлечь через двойное первичное публичное размещение акций компании (IPO) на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах 34,5 млрд долларов, что должно было стать крупнейшим в мире размещением на биржах. Однако 3 ноября обе биржи отстрочили IPO компании. СМИ связывали это с выступлением основателя компании Alibaba Джеком Ма, который раскритиковал финансовых регуляторов страны.

Позднее Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Джек Ма предлагал передать часть активов Ant Group правительству. Источники в правительстве Китая утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин «лично приказал» китайским регуляторам изучить возможные риски, связанные с Ant, и закрыть IPO.