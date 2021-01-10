Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутник V» 10 января 2021, 09:12 Текст: Ксения Панькова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов 9 января 2021, 17:41

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем». Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей. «Вы не дипломат», – заявили в комментариях. «От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети. «Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев. Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях. «[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе 9 января 2021, 18:10

Фото: Игорь Мосийчук/Telegram

Текст: Ольга Никитина

Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине, сообщила в субботу пресс-служба предприятия «Лубныгаз». «Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» («Укртрансгаз» – прим. ВЗГЛЯД) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», – говорится в сообщении в Facebook предприятия. Отмечается, что по предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство. Позднее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что взрыв произошел из-за разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, которое вызвало факельное горение. «В 16.05 (17.05 мск) была перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение украинского ведомства. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Также планируется направить дополнительные силы. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов Полтавской области. Напомним, в сентябре в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Сообщалось, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22 Текст: Антон Никитин

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области Украины, по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19 9 января 2021, 13:55

Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Предстоящие недели будут самыми сложными за весь период пандемии, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения», – передает слова канцлера ФРГ ТАСС. «Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. (…) И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства – напротив», – подчеркнула Меркель. Она пояснила, что введенный властями Германии карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. «Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль [над распространением инфекции], тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями», – отметила канцлер. Меркель напомнила, что в Германии и странах Евросоюза началась вакцинация. Она заверила, что прививку сможет сделать каждый житель Германии. Меркель также выразила уверенность в том, что «было правильным сделать ставку на общеевропейский путь» в вопросе закупки вакцин от коронавируса. «Ни одна страна в одиночку не победит вирус, который затрагивает нас всех», – заключила канцлер. Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии. Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос 9 января 2021, 16:21

Фото: leratv/Instagram

Текст: Ольга Никитина

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, заболевшая COVID-19, пожаловалась на плохое самочувствие и призналась в зависти тем, кто сейчас отдыхает на курортах. «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями», – написала она на своей странице в Instagram. Кудрявцева рассказала, что у нее «только батарея витаминов», «опухший нос и красные глаза». «Завидую ли я? Еще как», – призналась она, добавив, что «этот ковид в действии еще , поэтому сижу и не отсвечиваю». Телеведущая также призвала прекратить задавать ей вопросы о самочувствии. «Я нормально, на букву Х – не подумайте, что хорошо», – добавила она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров 9 января 2021, 14:44 Текст: Ольга Никитина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. «Мы учитываем закон эпидемиологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала кабмина Украины. Напомним, на Украине введены усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков. Степанов объяснил решение о прекращении продажи таких товаров на примере. «Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие – чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», – считает глава украинского минздрава. Между тем накануне Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 9 января 2021, 14:29

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. По информации СМИ, у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния, сообщает «Пятый канал». Информацию о госпитализации актрисы телеканалу подтвердил ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат. Директор театра «Современник» Игорь Попов также подтвердил РИА «Новости», что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. «Самочувствие у нее хорошее», – уточнил Попов. Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате, уточнил представитель актрисы в комментарии «Интерфаксу». Напомним, в преддверии Нового года Алису Фрейндлих также госпитализировали с диагнозом «коронавирус». 4 января сообщалось, что ее состояние остается стабильно тяжелым. Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации с COVID-19 9 января 2021, 15:33

Фото: Александр Куров/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации в московскую клинику в связи с обнаружением у нее коронавирусной инфекции. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», – приводит слова артистки издание «Подъем». Ранее в субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате. ЛНР обвинила ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Донбассе 9 января 2021, 22:48 Текст: Антон Никитин

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в попытке дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. «Командование операцией Объединенных сил (ООС) продолжает открыто предпринимать попытки, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения, организовывая провокации», – приводит слова Осадчего РИА «Новости». Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР, Народная милиция зафиксировала прибытие на позиции 11 батальона 59-й бригады ВС Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское съемочной группы украинского телеканала «1+1», после чего в этом районе зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия. «Мы предполагаем, что это реализация проводимой информационной кампании, направленной на отвлечение внимания общественности от многочисленных фактов небоевых потерь в частях и соединениях вооруженных формирований Украины и дискредитацию подразделений Народной милиции ЛНР», – пояснил Осадчий. Напомним, 6 января глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в Луганске. Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО 9 января 2021, 11:33 Текст: Елизавета Булкина

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин, скончался в возрасте 60 лет в московской больнице, где проходил лечение от коронавируса, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. «Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – передает ее слова ТАСС. Родственники Бухтина находятся в Москве. В начале декабря сообщалось, что Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, у него диагностировали коронавирус. Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он курировал ключевые направления – департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. В России за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса 9 января 2021, 11:08 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 тыс. 309 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за сутки выявили 4900 случаев, в Санкт-Петербурге – 3006, в Московской области – 1184 случаев. За последние сутки подтверждено 470 смертей, выписано по выздоровлении 23 680 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 млн 754 тыс. 809 человек. Накануне в России выявили 23 652 случая коронавируса, таким образом, за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 343. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Елизавета II сделала прививку от коронавируса 9 января 2021, 18:37 Текст: Ольга Никитина

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, говорится в заявлении Букингемского дворца. При этом не уточняется, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг. В настоящее время в Великобритании используются два препарата – американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, напоминает ТАСС. Напомним, за сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.