Тихановская заявила о важности сохранения дружбы России и Белоруссии

Белоруссии нужно выстраивать хорошие отношения с Россией, уверена экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Россия играет очень важную роль в жизни Белоруссии, так как нас объединяют торговые отношения. Мы не можем отвернуться от России. Это всегда будет наш сосед, и мы должны иметь с ними хорошие отношения», – цитирует Тихановскую РИА «Новости».

Она добавила, что Белоруссии нужно поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.

«Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими проблемами», – заключила политик.

Ранее Тихановская выпустила новое видеообращение «К России», в котором обратилась к россиянам. В нем она заявила, что народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями.